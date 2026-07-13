Broj žrtava zemljotresa u Venecueli se približio cifri 4.500…

“Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4.490”, rekao je danas predsjednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Jorge Rodriguez.

Zvanični broj povrijeđenih ostao je nepromijenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spašeno, prenosi Reuters.

Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Rodrigez je prethodno rekao da se operacije potrage i spašavanja nastavljaju.

“Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mjesta gde situacija ostaje neizvijesna, gdje aktivno tragamo za preživjelima”, rekao je on.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prijestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira, pišu Vijesti.

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