4 znaka Zodijaka u drugom dijelu srpnja/jula 2026. dobivaju ono što su dugo čekali

Četiri znaka Zodijaka u drugom dijelu srpnja/jula napokon dočekuju ostvarenje želja!

Druga polovica srpnja/jula završava razdoblje čekanja koje je za mnoge počelo još tijekom lipnja/juna. Razgovori su se vraćali na početak, dogovori su se mijenjali, odgovori kasnili, a osobe od kojih se očekivala odluka ostajale su neodređene. Želja je postojala, ali okolnosti još nisu dopuštale njezinu provedbu.

Mlađak u Raku 14.7. pokreće novi ciklus vezan uz dom, obitelj, emocionalnu sigurnost i odluke koje izravno utječu na privatni život. Merkur kreće direktno u noći s 23. na 24.7. pa tada počinje popuštati niz odgađanja i pogrešno prenesenih informacija.

Između 20. i 21.7. Jupiter u Lavu istodobno gradi trigon s Neptunom u Ovnu, opoziciju s Plutonom u Vodenjaku i sekstil s Uranom u Blizancima. Ova konfiguracija povezuje osobnu želju s ljudima, informacijama i odlukama koje joj daju konkretan oblik. Sunce 22.7. ulazi u Lava i povećava vidljivost, dok pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. donosi kulminaciju u odnosima, suradnjama i planovima koji ovise o drugim ljudima.

Četiri znaka najizravnije osjećaju taj prijelaz.

Ovan: Osobni projekt ili ljubavna priča dobivaju ozbiljnu budućnost

Ovnovi već dulje čekaju potvrdu da ono u što ulažu energiju ima smisla razvijati dalje. Kod nekih se to odnosi na kreativni ili samostalni poslovni projekt, a kod drugih na odnos koji je dugo postojao između snažne privlačnosti i nedovoljno jasne budućnosti.

Jupiter u Lavu prolazi Ovnovom petom kućom, područjem ljubavi, stvaralaštva, djece, poduzetništva i osobne afirmacije. Njegov skladan odnos s Neptunom u Ovnu 20.7. daje veću težinu želji koja je dosad živjela uglavnom kao osobna vizija. Ono što je Ovan dugo zamišljao dobiva partnera, publiku, financijsku podršku ili osobu spremnu donijeti konkretnu odluku.

Na poslovnom planu to se vidi kroz prihvaćenu ideju, odobren projekt, ponudu za suradnju ili mogućnost da vlastiti talent dobije ozbiljniji profesionalni okvir. Ovan koji je pripremao edukaciju, sadržaj, proizvod, nastup ili samostalan posao može dobiti odgovor od naručitelja, organizatora, izdavača ili osobe koja raspolaže resursima potrebnima za sljedeći korak.

Uran u Blizancima dodatno ubrzava komunikaciju. Poziv, poruka, intervju, prezentacija ili kontakt ostvaren preko društvenih mreža mijenja tijek priče. Ono što se ranije činilo previše osobnim, rizičnim ili teško predstavljivim napokon dolazi do ljudi koji prepoznaju njegovu vrijednost.

U ljubavi se traži isto: dokaz da odnos ima pravac. Druga strana pokazuje namjeru kroz ponašanje, plan i spremnost na prisutnost. Dogovara se putovanje, upoznavanje s obitelji, češći susreti ili zajednička odluka koja odnos odvodi iz neodređenog prostora. Slobodni Ovnovi mogu upoznati osobu s kojom se dinamika brzo razvija, ali njezina ozbiljnost neće se mjeriti intenzitetom početka, već dosljednošću nakon prvog vala privlačnosti.

Puni Mjesec u Vodenjaku 29.7. aktivira područje budućih planova, prijateljstava i društvenih mreža. Tada se jasno vidi tko podržava Ovnov projekt, tko je spreman ulagati u njegov razvoj i koji odnos može izdržati prelazak iz privatne želje u javno priznatu odluku.

Ovan dobiva ono što je dugo čekao: potvrdu da njegov talent, osjećaj ili osobni izbor ima realnu budućnost. S tom potvrdom dolazi i obveza da prestane vlastitu želju držati u sigurnoj zoni pokušaja.

Blizanci: Dolazi odgovor na kojem stoji važna financijska ili poslovna odluka

Blizanci u drugoj polovici srpnja/jula izlaze iz razdoblja u kojem su informacije dolazile djelomično, uvjeti su se mijenjali, a rokovi produživali. Njihov vladar Merkur završava retrogradno kretanje u drugoj kući novca, prihoda i osobne vrijednosti pa se dugo čekani rasplet najčešće odnosi na posao, ugovor, isplatu ili jasno definirane uvjete suradnje.

Do 24.7. postupno se razjašnjava ono što je prethodnih tjedana ostalo nedorečeno. Poslodavac potvrđuje odluku, klijent prihvaća ponudu, stiže uplata koja je kasnila ili se administrativni postupak napokon privodi kraju. Blizanci koji su pregovarali o cijeni rada dobivaju priliku zaključiti razgovor pod uvjetima koji su financijski održiviji.

Jupiter u Lavu prolazi njihovom trećom kućom komunikacije, ugovora, trgovine, edukacije i medija. Sekstil s Uranom u Blizancima 21.7. donosi brz razvoj situacije kroz razgovor, preporuku, digitalnu platformu ili osobu koja prepoznaje vrijednost njihove ideje. Posebno su naglašeni poslovi povezani s pisanjem, marketingom, prodajom, savjetovanjem, edukacijom, tehnologijom i radom s informacijama.

Dugo čekana prilika može doći od osobe koja je već ranije pokazala interes, ali tada nije imala proračun, ovlasti ili slobodno mjesto. Sada se okolnosti mijenjaju. Otvara se pozicija, odobrava se projekt, proširuje se tim ili se ponovno aktivira suradnja koja je bila privremeno zaustavljena.

Mars u Blizancima daje brzinu, a sekstil sa Saturnom u Ovnu oko 19.7. traži profesionalnu disciplinu. Ugovor treba pažljivo pročitati, opseg posla jasno odrediti, a naknadu dogovoriti prije početka suradnje. Prilika je stvarna, ali neće biti mala ni neobvezna.

U odnosima se dugo čekani odgovor pojavljuje kroz razgovor koji više ne ostavlja prostor za različita tumačenja. Partner iznosi plan vezan uz zajedničke troškove, raspored, udaljenost ili buduće obveze. Osoba s kojom je odnos bio nestalan mora pokazati može li održati kontinuitet. Blizancima se vraća osjećaj sigurnosti tek kada riječi počnu pratiti konkretni postupci.

Puni Mjesec u Vodenjaku 29.7. širi priču prema inozemstvu, studiju, stručnom usavršavanju, izdavaštvu ili pravnim pitanjima. Moguće su potvrde vezane uz putovanje, ispit, edukaciju, dokumentaciju ili suradnju s ljudima iz druge sredine.

Blizanci dobivaju ono što su dugo čekali: odgovor koji im omogućuje da prestanu planirati na temelju pretpostavki. Pred njima je datum, iznos, ugovor ili odluka dovoljno jasna da na njoj mogu graditi sljedeći potez.

Lav: Stiže priznanje koje mijenja profesionalni ili osobni položaj

Lavovi ulaze u razdoblje u kojem njihov rad, znanje ili osobna prisutnost više ne ostaju izvan središta pozornosti. Jupiter se nalazi u njihovu znaku, a Sunce mu se pridružuje 22.7. Taj spoj pojačava vidljivost i dovodi Lavove pred ljude koji raspolažu utjecajem, novcem ili mogućnošću da njihov položaj podignu na višu razinu.

Ono što Lav dugo čeka najčešće je priznanje. To može biti promaknuće, vodeća funkcija, veći klijent, javni nastup, poziv na suradnju ili mogućnost da preuzme projekt koji nosi veću odgovornost i prestiž. Lav koji je mjesecima radio bez odgovarajuće potvrde napokon dolazi u situaciju u kojoj se njegov doprinos jasno imenuje i vrednuje.

Uran u Blizancima pokazuje da prilika stiže preko mreže ljudi. Netko preporučuje njihov rad, prenosi njegovo ime dalje, uključuje ga u novi profesionalni krug ili ga povezuje s osobom koja donosi odluke. Digitalni mediji, javne platforme i timski projekti mogu odigrati važnu ulogu.

Jupiterova opozicija s Plutonom u Vodenjaku donosi ozbiljne pregovore. Ponuda dolazi kroz drugu osobu: poslodavca, poslovnog partnera, klijenta, agenta ili investitora. Istodobno se otvara pitanje moći, autorskog prava, novca i kontrole nad smjerom projekta. Lav treba znati što želi zadržati u svojim rukama i za koji je oblik suradnje spreman preuzeti odgovornost.

Financijski pomak prati profesionalno priznanje. Razgovara se o većem honoraru, boljoj plaći, stabilnijem ugovoru ili cijeni koja realnije odražava iskustvo i uloženi rad. Lavovi koji su dugo pristajali na nepovoljne uvjete dobivaju priliku ispraviti odnos između odgovornosti i naknade.

U ljubavi se priznanje pretvara u jasnu odluku. Partner potvrđuje zajednički plan, predlaže preseljenje, brak ili drugi korak koji odnos čini ozbiljnijim. Slobodni Lavovi mogu privući osobu snažnog karaktera, vidljivu u svojoj sredini i spremnu na odnos koji se ne skriva iza neodređenih okolnosti.

Puni Mjesec 29.7. događa se u Vodenjaku, nasuprot Suncu i Jupiteru u Lavu. Time odnosi, ugovori i partnerstva dolaze do točke na kojoj se mora jasno odrediti tko s kim nastavlja i pod kojim uvjetima. Ono što je bilo neformalno dobiva službeni oblik.

Lav dobiva ono što je dugo čekao: mjesto koje odgovara njegovim sposobnostima. Takav pomak mijenja njegov profesionalni status, odnos prema vlastitoj vrijednosti i način na koji drugi računaju na njegovu prisutnost.

Vodenjak: Važna osoba napokon donosi odluku

Vodenjacima druga polovica srpnja/jula donosi rasplet odnosa ili suradnje o kojoj već neko vrijeme ovisi njihov daljnji smjer. Jupiter u Lavu prolazi sedmom kućom partnerstava, ugovora, braka, klijenata i važnih savezništava. Fokus se zato nalazi na drugoj strani: na osobi koja treba potvrditi namjeru, prihvatiti suradnju ili pokazati koliko je spremna sudjelovati.

Potencijalni poslodavac može poslati odgovor, klijent potvrdu ili to može biti pristanak osobe bez koje projekt ne može prijeći u ozbiljniju fazu. Tijekom prvog dijela mjeseca postojali su signali i razgovori, ali konačni uvjeti još nisu bili dovoljno jasni.

Između 20. i 24.7. situacija dobiva oblik. Jupiterovi aspekti s Uranom, Neptunom i Plutonom dovode drugu stranu do odluke, dok izravno kretanje Merkura rješava praktične prepreke. Usklađuju se rasporedi, rokovi, troškovi, obiteljske obveze ili način na koji će se odnos i suradnja uklopiti u svakodnevni život.

U poslovnom smislu Vodenjak može dobiti važnog klijenta, strateškog partnera ili ugovor koji njegovu ideju čini održivom. Posebno su naglašeni tehnološki, digitalni, kreativni i medijski projekti. Osoba koja ulazi u suradnju raspolaže publikom, iskustvom ili financijskim resursima koji Vašu zamisao mogu dovesti do mnogo šireg tržišta.

Pluton u Vodenjaku upozorava da taj savez mora biti postavljen ravnopravno. Uvjeti vezani uz vlasništvo, novac, rokove i donošenje odluka trebaju biti precizni. Velika prilika ne opravdava gubitak samostalnosti niti prepuštanje kontrole bez jasnog dogovora.

Na polju odnosa, partner pokazuje je li spreman na zajednički život, preseljenje, brak ili drukčiju raspodjelu obveza. Odnos koji je prolazio kroz prekide i povratke dolazi do točke na kojoj se više ne može održavati samo na snažnim emocijama.

Slobodni Vodenjaci mogu upoznati osobu koja otvoreno pokazuje interes i ima jasnu predodžbu o tome kakav odnos želi. Privlačnost će biti jaka, ali važnija od početnog intenziteta bit će spremnost obje strane da poštuju slobodu, individualnost i različit životni ritam.

Puni Mjesec u Vodenjaku 29.7. donosi konačnu odluku. Veza dobiva službeni smjer, ugovor se potvrđuje ili postaje jasno da druga strana ne može ponuditi ono što se od nje očekivalo. I takav ishod donosi vrijednost jer prekida iscrpljujuću neizvjesnost.

Vodenjak dobiva ono što je dugo čekao: jasan odgovor osobe koja ima važnu ulogu u njegovoj budućnosti. Nakon tog odgovora može graditi dalje, promijeniti smjer ili konačno zatvoriti priču koja ga je predugo zadržavala.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

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