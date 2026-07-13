Đemila Talić Gabriel: Srebrenica nas uči da šutnja pred nepravdom može imate strašne posljedice

Talić Gabriel od strane Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a”, pozvana da prisustvuje komemoraciji i ukopu posmrtnih ostataka nevino stradalih u genocidu u Srebrenici.

Ona je objavom na Facebooku poslala snažnu poruku.

– Sjećanje na Srebrenicu nije važno samo zbog prošlosti, već i zbog budućnosti.

Ono nas podsjeća koliko su opasni mržnja, podjele i dehumanizacija drugih ljudi. Svaki život ima vrijednost, bez obzira na ime, vjeru ili naciju.

Naša obaveza je da čuvamo istinu, da poštujemo žrtve i da učimo nove generacije da se ovakve tragedije nikada ne ponove.

Pomirenje i mir mogu postojati samo kada se suočimo s prošlošću iskreno i s poštovanjem prema svim žrtvama.

Srebrenica nas uči da šutnja pred nepravdom može imati strašne posljedice. Zato je važno govoriti, ne zbog mržnje, nego zbog sjećanja, pravde i mira – stoji u njenoj objavi na Facebooku.

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