BiH

Đemila Talić Gabriel: Srebrenica nas uči da šutnja pred nepravdom može imate strašne posljedice

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Objavljeno prije 1 sat

Đemila Talić Gabriel, uspješna poduzetnica i nekadašnja počasna konzulica BiH u Australiji, te članica mnogih vladinih i nevladinih organizacija u ovoj zemlji, jučer se poklonila srebreničkim žrtvama.

Đemila Talić Gabriel

Talić Gabriel od strane Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone UN-a”, pozvana da prisustvuje komemoraciji i ukopu posmrtnih ostataka nevino stradalih u genocidu u Srebrenici.

Ona je objavom na Facebooku poslala snažnu poruku.

– Sjećanje na Srebrenicu nije važno samo zbog prošlosti, već i zbog budućnosti.
Ono nas podsjeća koliko su opasni mržnja, podjele i dehumanizacija drugih ljudi. Svaki život ima vrijednost, bez obzira na ime, vjeru ili naciju.
Naša obaveza je da čuvamo istinu, da poštujemo žrtve i da učimo nove generacije da se ovakve tragedije nikada ne ponove.
Pomirenje i mir mogu postojati samo kada se suočimo s prošlošću iskreno i s poštovanjem prema svim žrtvama.
Srebrenica nas uči da šutnja pred nepravdom može imati strašne posljedice. Zato je važno govoriti, ne zbog mržnje, nego zbog sjećanja, pravde i mira – stoji u njenoj objavi na Facebooku.


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