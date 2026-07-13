Crna hronika

Turistkinji pozlilo kod vodopada Skakavac, GSS je evakuisao

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Objavljeno prije 1 sat

Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo jučer je imala intervenciju na području Spomenika prirode Skakavac, gdje je jednoj turistkinji pozlilo.

Gorska služba spašavanja Stanica Sarajevo jučer je imala intervenciju na području Spomenika prirode Skakavac, gdje je jednoj turistkinji pozlilo.

Kako su naveli iz GSS-a Sarajevo, poziv je stigao zbog strane državljanke kojoj je na tom području bila potrebna pomoć i transport do vozila Hitne pomoći.

“Zaprimljen je poziv da je na području Spomenika prirode Skakavac pozlilo stranoj državljanki i da je potreban transport do vozila hitne pomoći. Prema informacijama iz poziva, osoba je bila malaksala i s izraženim mučninama, ali bez fizičkih povreda”, saopćili su iz GSS-a.

Dežurni tim odmah je izašao na teren, pronašao turistkinju i pružio joj pomoć. Nakon zbrinjavanja na licu mjesta, spasioci su je transportovali s nepristupačnog terena do ekipe Hitne medicinske pomoći.

“Unesrećena osoba je predata ekipi Hitne medicinske pomoći na daljnje medicinsko zbrinjavanje”, naveli su iz GSS-a Sarajevo.

Iz Gorske službe spašavanja zahvalili su svim učesnicima akcije na brzoj i profesionalnoj reakciji.

Na kraju su se još zahvalili svim učesnicima intervencije na brzoj, efikasnoj i profesionalnoj reakciji, pišu Vijesti.


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