Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se navijačima emotivnom porukom nakon posebne godine za naš nacionalni tim.

Barbarez je istakao da su zajedništvo, vjera, predan rad i ljubav prema grbu bili ključni na putu do ostvarenja snova, a posebnu zahvalnost uputio je svima koji su reprezentaciju bodrili tokom proteklog perioda.

– Draga Bosno i Hercegovino,

Iza nas je jedna posebna godina, godina koja je pokazala da se snovi mogu ostvariti kada postoji vjera u kvalietet, zajedništvo, rad i ljubav prema grbu koji nosimo na srcu.

Kao selektor, želim vam se zahvaliti za svaku emociju, svaku podršku, svaku zastavu i svaki glas koji je bio uz nas. Vi niste bili samo naša podrška, vi ste bili dio ove reprezentacije,piše Avaz

Ova reprezentacija pripada svima vama, bez obzira na to odakle dolazite, kako se zovete ili gdje živite.

Hvala vam što vjerujete u nas i što živite za nas .

Vaša reprezentacija, jedno srce, jedna Bosna i Hercegovina, poručio je Barbarez

Facebook komentari