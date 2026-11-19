Poljoprivrednici koji su aplicirali na javni poziv za podršku poljoprivrednoj proizvodnji mirno su se okupili ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu, nezadovoljni načinom raspodjele obećanih sredstava od strane Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH.Inače, na čelu tog Ministarstva se nalazi NiP-ov Kemal Hrnjić.

Kako navode, od nadležnih žele dobiti odgovore o tome šta se dogodilo s javnim pozivom, tvrdeći da je od prvobitno obećanih 10 miliona KM za podršku mladim poljoprivrednicima ostalo svega devet miliona KM.

Nezadovoljni smanjenjem obećanih poticaja

Cilj okupljanja je, ističu, ukazati na položaj mladih ljudi koji se bave poljoprivredom i kojima je ova podrška značajna za nastavak proizvodnje.

Iz Vlade FBiH niko ih nije primio, uprkos tome što su se okupili kako bi nadležnima iznijeli svoje zahtjeve.

Tarik Kovač iz Zenice ističe da je za ovu namjenu prvobitno bilo obećano 10 miliona KM, odnosno po 50.000 KM za svakog od 200 korisnika, ali je taj iznos naknadno smanjen na devet miliona KM. Tražimo da se sredstva dodijele za svih 200 kandidata, kako je i najavljeno, te da Ministarstvo konačno i transparentno objavi ko je ostvario pravo na podršku i prema kojim kriterijima. Želimo znati na čemu smo i da se ispuni ono što nam je obećano – poručuje Kovač.Borba za opstanak

Svoje nezadovoljstvo izrazio je i poljoprivrednik Saud in Dautović iz Travnika, čija je porodica također aplicirala na ovaj program. Kako kaže, vratio se iz Hrvatske i odlučio baviti poljoprivredom, a podrška koju su očekivali bila bi im značajna za proširenje proizvodnje i osiguravanje egzistencije.Ja sam se vratio iz Hrvatske, imam 55 hektara zemlje pod zakupom koju obrađujem. Trenutno imam 30 romanovskih ovaca, plus janjad koja se izrodi, ali hajmo reći da se to ne broji. Pisao sam još 60 grla, što mi je kao bilo odobreno, međutim, sada su smanjili ta sredstva i preusmjerit će ih. Ja sam ovdje došao s porodicom, imam četvero djece i sve ih školujem. Supruga je bila aplikant, a mi smo uložili i napravili objekat od 200 kvadratnih metara kako bismo mogli raditi. Ovo bi nam super došlo kao odskočna daska da djecu mogu sutra školovati. Ovako, opet prodaj svoje i idi na Zapad. S trideset ovaca ne mogu živjeti, sa stotinu već mogu. Ovako moram raditi i oko ovaca i dodatno zarađivati za porodicu – kazao je Dautović,piše Avaz

Mladi poljoprivrednici pozvali su sve koji su aplicirali na javni poziv da im se 24. oktobra ponovo pridruže na okupljanju ispred zgrade Vlade FBiH, kako bi još jednom ukazali na svoje zahtjeve i zatražili konkretne odgovore nadležnih.

Facebook komentari