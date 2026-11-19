Ovan

Posao: Ne donosite odluke na brzinu, posebno ako su povezane sa novcem ili saradnjom. Jedan razgovor može da promijeni vaše mišljenje. Ljubav: Partner bi mogao da vas iznenadi gestom koji pokazuje koliko mu je stalo. Slobodni Ovnovi privlače pažnju osobe koja ih već neko vrijeme posmatra. Zdravlje: Moguća je napetost zbog nagomilanih obaveza.

Bik

Posao: Pred vama je prilika da pokažete da ste spremni za ozbiljniji zadatak. Ne potcjenjujte svoje iskustvo. Ljubav: Sitna neslaganja mogu da se pretvore u ozbiljniji razgovor ako ne budete spremni na kompromis. Zdravlje: Prijaće vam mirniji tempo i kvalitetniji obroci.

Blizanci

Posao: Kreativna ideja mogla bi da privuče pažnju osobe koja odlučuje o vašem napredovanju. Ne odustajte od prijedloga koji vam je važan. Ljubav: Neko vam šalje signale koje nije lako protumačiti. Slobodni Blizanci mogli bi da započnu zanimljivo dopisivanje. Zdravlje: Obratite pažnju na iscrpljenost i potrebu za pauzom.

Rak

Posao: Ne dozvolite da tuđe nesigurnosti utiču na vaše planove. Dan je povoljan za samostalne odluke i završavanje važnih zadataka. Ljubav: Partner želi više vremena sa vama, a iskren razgovor može da otkloni nesporazum. Zdravlje: Potrebno vam je više opuštanja i manje nerviranja zbog stvari koje ne možete da promijenite.

Lav

Posao: Vaša ambicija danas dolazi do izražaja, ali nemojte zanemariti detalje. Moguće je da ćete dobiti pohvalu ili priznanje koje niste očekivali. Ljubav: Privlačnost je izražena, a slobodni Lavovi mogli bi da upoznaju nekoga ko ih intrigira na prvi pogled. Zdravlje: Više pažnje posvetite fizičkoj aktivnosti i odmoru.

Djevica

Posao: Organizacija i strpljenje pomažu vam da riješite problem koji se dugo odlagao. Ne preuzimajte tuđe obaveze samo zato što znate da ćete ih završiti bolje. Ljubav: Partneru je potrebna podrška, a ne analiza svake riječi. Slobodne Djevice mogle bi da se zainteresuju za osobu iz svog okruženja. Zdravlje: Moguća je napetost zbog previše razmišljanja.

Vaga

Posao: Dan donosi mogućnost dogovora koji bi mogao da bude važan za vašu budućnost. Budite jasni u vezi sa svojim očekivanjima. Ljubav: Nešto što ste dugo prećutkivali danas može da izađe na površinu. Iskrenost će vam pomoći da se približite partneru. Zdravlje: Prijaće vam šetnja i vrijeme bez svakodnevnih obaveza.

Škorpija

Posao: Ne otkrivajte svima svoje planove dok ne budete sigurni da je pravi trenutak. Vaša procjena situacije danas može da bude presudna. Ljubav: Emocije su intenzivne, ali pokušajte da ne reagujete impulsivno. Slobodne Škorpije mogle bi da obnove kontakt koji je ostao nedovršen. Zdravlje: Potrebno vam je više sna i manje stresnih situacija.

Strijelac

Posao: Dobićete priliku da proširite svoje znanje ili započnete nešto što vam donosi dugoročnu korist. Budite otvoreni za drugačiji pristup. Ljubav: Partner želi da zajedno planirate budućnost. Slobodni Strijelčevi mogli bi da upoznaju osobu kroz posao ili prijatelje. Zdravlje: Prijaće vam kretanje i boravak na otvorenom,piše Mondo

Jarac

Posao: Vaša disciplina danas dolazi do izražaja. Moguće je da ćete završiti nešto što je drugima djelovalo previše zahtjevno. Ljubav: Ne očekujte da partner sam pogodi šta vam smeta. Razgovor će donijeti više nego povlačenje u sebe. Zdravlje: Obratite pažnju na umor i ne odlažite odmor.

Vodolija

Posao: Neočekivana promjena može da vam donese bolju priliku nego što ste prvobitno planirali. Ne odbacujte prijedlog samo zato što je drugačiji. Ljubav: Jedna poruka ili susret mogao bi da probudi emocije koje ste pokušavali da potisnete. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za sebe i aktivnosti koje vas rasterećuju.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da prepoznate kome možete da vjerujete. Dan je povoljan za kreativne zadatke i planiranje narednih koraka. Ljubav: Bliskost i razumijevanje danas su važniji od velikih gestova. Slobodne Ribe mogle bi da se iznenade nečijim iskrenim interesovanjem. Zdravlje: Povedite računa o raspoloženju i ne zanemarujte potrebu za odmorom.

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