Predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH, Udruženja poslodavaca i Vlade FBiH nisu uspjeli postići konsenzus o iznosu minimalne plaće u 2027. godini. Odluku će donijeti Vlada FBiH, nakon što dobije zvanične statističke podatke o rastu potrošačkih cijena i BDP-a, kao parametrima koji će odrediti konačan iznos. Prema kalkulacijama poslodavaca minimalna plaća u 2027., s trenutnih 1.027, trebala bi biti uvećana na 1.064 KM.Teret inflacije

SSSBiH insistira da plaće moraju biti značajno veće, te tvrde da najveći teret inflacije nose radnici. Iz sindikata navode da je neto dobit privrede u FBiH tokom 2025. godine iznosila 4,9 milijardi KM i da je mogućnost isplate neoporezive pomoći radnicima do 300 KM mjesečno iskoristilo samo 4,46 posto poslodavaca. Zato traže izmjenu člana 5. uredbe i usklađivanje minimalnih plaća sa školskom spremom uposlenih, tako da bi radnici sa osnovnom školom imali 80 posto prosječne plaće, oni sa srednjom 90 posto, s višom 95 posto, a s visokom stručnom spremom cjelokupan iznos prosječne plaće.

– Po ovome, najniža plata za NK radnika bila bi 1.380, za srednju školu 1.553, za višu 1.639 i za visoku 1.726 KM. Ova izmjena bi riješila sve probleme. Koliko raste prosječna, tako će rasti i minimalna i ne bi se više svake godine morala usklađivati. Ako bude problema po tom osnovu, mi ćemo sigurno pokrenuti određene stvari koje neće biti dobre ni za Vladu FBiH, ni za poslodavce, od protesta, štrajkova i svega – kaže predsjednik SSSBiH Samir Kurtović te dodaje da će rješenje problema morati sačekati formiranje nove vlade FBiH.

Cijena rada

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović kaže da se plaće moraju povećati, ali na osnovu postojeće metodologije, jer svaki rast, bez rasterećenja cijene rada, predstavlja izazov za bh. privredu.

– Problem je što neko sebi uzme za pravo s apsolutno netačnim podacima, pogrešnim postavkama i sve nas zajedno dovodi u zabludu. Zahtjev Sindikata je 80 do 100 posto od prosječne plate. Neka Sindikat nađe jednu zemlju u svijetu gdje je udio minimalne plate u prosječnoj preko 60 posto. Kad govorimo ko snosi teret – najveći trošak je u FBiH, gdje je teret obaveza na platu 65 posto. Prosjek u EU je 38,9 posto. U Crnoj Gori, naprimjer, 20 posto. S ovakvim populističkim izjavama sve nas vodimo u ozbiljnu dubiozu – ističe Imširović.CRNA HRONIKA

Inicijativa o povećanju plaća sačekat će novu vladu FBiH: Poslodavci upozoravaju na dubiozu, Sindikat najavljuje i proteste

Prema prijedlogu SSSBiH, najniža plaća za NK radnika bila bi 1.380, za SSS 1.553, za VSS 1.726 KM

Predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH, Udruženja poslodavaca i Vlade FBiH nisu uspjeli postići konsenzus o iznosu minimalne plaće u 2027. godini. Odluku će donijeti Vlada FBiH, nakon što dobije zvanične statističke podatke o rastu potrošačkih cijena i BDP-a, kao parametrima koji će odrediti konačan iznos. Prema kalkulacijama poslodavaca minimalna plaća u 2027., s trenutnih 1.027, trebala bi biti uvećana na 1.064 KM.

Teret inflacije

SSSBiH insistira da plaće moraju biti značajno veće, te tvrde da najveći teret inflacije nose radnici. Iz sindikata navode da je neto dobit privrede u FBiH tokom 2025. godine iznosila 4,9 milijardi KM i da je mogućnost isplate neoporezive pomoći radnicima do 300 KM mjesečno iskoristilo samo 4,46 posto poslodavaca. Zato traže izmjenu člana 5. uredbe i usklađivanje minimalnih plaća sa školskom spremom uposlenih, tako da bi radnici sa osnovnom školom imali 80 posto prosječne plaće, oni sa srednjom 90 posto, s višom 95 posto, a s visokom stručnom spremom cjelokupan iznos prosječne plaće.

– Po ovome, najniža plata za NK radnika bila bi 1.380, za srednju školu 1.553, za višu 1.639 i za visoku 1.726 KM. Ova izmjena bi riješila sve probleme. Koliko raste prosječna, tako će rasti i minimalna i ne bi se više svake godine morala usklađivati. Ako bude problema po tom osnovu, mi ćemo sigurno pokrenuti određene stvari koje neće biti dobre ni za Vladu FBiH, ni za poslodavce, od protesta, štrajkova i svega – kaže predsjednik SSSBiH Samir Kurtović te dodaje da će rješenje problema morati sačekati formiranje nove vlade FBiH.

Cijena rada

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović kaže da se plaće moraju povećati, ali na osnovu postojeće metodologije, jer svaki rast, bez rasterećenja cijene rada, predstavlja izazov za bh. privredu.

– Problem je što neko sebi uzme za pravo s apsolutno netačnim podacima, pogrešnim postavkama i sve nas zajedno dovodi u zabludu. Zahtjev Sindikata je 80 do 100 posto od prosječne plate. Neka Sindikat nađe jednu zemlju u svijetu gdje je udio minimalne plate u prosječnoj preko 60 posto. Kad govorimo ko snosi teret – najveći trošak je u FBiH, gdje je teret obaveza na platu 65 posto. Prosjek u EU je 38,9 posto. U Crnoj Gori, naprimjer, 20 posto. S ovakvim populističkim izjavama sve nas vodimo u ozbiljnu dubiozu – ističe Imširović,piše Avaz

Cijena struje

Na sjednici ESV-a FBiH dogovora nije bilo ni o najavljenom poskupljenju struje za privredu od 26 do 31 posto, ali je zaključeno da u narednih desetak dana razgovori budu nastavljeni.

– Svjesni smo svi da se najavljena cijena može podnijeti, kao i situacije u kojoj se nalazi Elektroprivreda BiH, pa je ideja da se nađe kompromis, gdje bi Vlada FBiH dijelom subvencionirala razliku. Sad je stvar dogovora na kojem iznosu ćemo završiti. Ispalo je malo nespretno, predsjednik ESV-a je spomenuo maksimalnih 20 posto, ali to nije stav Udruženja poslodavaca. Mi smo od ranije komunicirali da je za nas prihvatljivo 10 posto – kaže Imširović.

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