Grad Mostar ima određenih izazova kada je riječ o budžetu. Cjelokupan adventski program i doček Nove godine koštaju oko 1,2 miliona KM. Grad Mostar učestvuje s trećinom sredstava, dok se ostatak finansira uz pomoć prijatelja, partnera i sponzora – naveo je mostarski gradonačelnik.

Istakao je kako se raduje bogatom programu i decembru koji će, zajedno s građanima Mostara i gostima, proteći u ugodnoj atmosferi i pripremama za nadolazeći Božić i Novu godinu.

– Ono što je drugačije u odnosu na prethodne godine jeste to što smo odlučili da s programom Adventa krenemo od paljenja prve adventske svijeće, za razliku od sredine Adventa, kako je to do sada bio slučaj. Program počinje 27. novembra i traje do 8. januara, a ove godine imat ćemo i dnevni doček Nove godine – potvrdio je.

Mnoge stvari podignute su na viši nivo.

– S kompanijom Wizz Air dogovorene su i dodatne avionske linije prema Stuttgartu tokom Adventa. Ove godine angažovan je i dodatni PR tim kako bismo Advent podigli na viši nivo i osigurali veću regionalnu vidljivost. Očekujemo turiste iz Splita, Dubrovnika, Zagreba, Beograda i cijele regije – rekao je Kordić.

Na kraju svog obraćanja Kordić se kratko osvrnuo na cijene na mostarskom Adventu.

– Kod nas se ne radi o velikom broju kućica. Riječ je o 17 kućica i još tri „slatke“. Postoji prostor za razgovor s ljudima koji iznajmljuju kućice. Ovo nije posao koji se radi od danas do sutra. Većina njih bila je uključena i prošle godine, a vjerujem da imaju ambicije učestvovati i naredne godine, tako da se sve ovo zasniva na partnerskom odnosu. Mostar je mali grad, ovdje se imidž brzo stekne, ali se isto tako brzo i izgubi. Svi koji budu pokušali ostvariti ekstra profit vjerovatno nisu na dobrom putu i na to ćemo ih svakako upozoriti – naglasio je Kordić.

Predstavnik Turističke zajednice Grada Mostara Nikica Čerkez osvrnuo se na ekonomski učinak Adventa i dočeka Nove godine.

– Pored direktnog, indirektnog i induciranog učinka, neke studije o ekonomskom učinku, u zavisnosti od broja posjetilaca, pokazuju da se na uloženu marku vrati između 10 i 20 KM. Što se tiče prethodnih godina, nažalost, nemamo podatke o broju noćenja, ali to je problem na državnom nivou. Turistička zajednica Grada Mostara je, kao i svih prethodnih godina, uradila kvalitativnu analizu, tokom koje smo razgovarali s hotelijerima i ugostiteljima te pratili online turističke agencije. Ustanovili smo da su kapaciteti bili popunjeni ne samo za doček Nove godine nego i tokom Adventa – istakao je Čerkez.

Članica Organizacijskog odbora manifestacije Ivana Marić kazala je kako se veći dio Adventa održava u parku Zrinjevac.

– Imamo novu infrastrukturu, nove kućice i nove podloge. Imamo 20 ugostiteljskih kućica, na šetnici još pet, kao i tri „slatke“ kućice oko klizališta. Osim kućica, imat ćemo klizalište, zabavne sadržaje za djecu i prostore za igru. Zbog svega navedenog odlučeno je da se Advent organizuje u parku, a i posljednji put kada smo bili na toj lokaciji, recenzije su pokazale da je tadašnji Advent bio jedan od najboljih – izjavila je Marić.

Kada je riječ o dočeku Nove godine, on će biti organizovan na platou iza Stare gimnazije, ali tu neće biti pratećih kućica, nego će biti postavljeni šankovi.

Također, vlada veliko interesovanje za iznajmljivanje kućica na mostarskom Adventu.

– Ponude za kućice otvaraju se sutra, putem licitacije, a već imamo informaciju da je pristiglo više od 40 koverti, što pokazuje veliko interesovanje za naš Advent. Ovo će biti spektakularan i kvalitetan Advent, prepoznat u Mostaru kao dio zimskog turizma – smatra Marić.

Jedan od članova Organizacijskog odbora je i mostarski dirigent Damir Bunoza, koji je istakao da manifestacija ove godine traje 35 dana te da je taj program trebalo sadržajno popuniti.

– Nije mala stvar organizovati 35 koncerata, a na naš javni poziv prijavilo se 55 bendova. Budući da će pojedini datumi imati po dva nastupa, odabrano je ukupno 45 bendova. Nažalost, desetak bendova nismo mogli uvrstiti u program jer za njih nije bilo prostora. Odabir je izvršen prema kriterijima muzičkog izražaja, cijene i programskog koncepta, a svemu se pristupilo stručno i detaljno. Mislim da smo uradili dobar posao. Prijavili su se bendovi iz cijele BiH, ali i iz Hrvatske. Uz bendove iz Hercegovine, nastupit će i oni iz Sarajeva, Bihaća, Cazina i drugih gradova – naveo je Bunoza.

Program počinje 27. novembra koncertom Giuliana, a svake večeri bit će organizovane muzičke svirke – od tribute i rock and roll bendova do lokalnih muzičkih sastava.

– U Novu godinu uvest će nas Željko Samardžić kod Stare gimnazije, dok će u isto vrijeme u parku nastupati odlični Zosko & Folk Fingersi. Imat ćemo dva muzička nastupa u isto vrijeme. Prvog januara bit će organizovana repriza dočeka Nove godine, a tada će nastupiti Petar Grašo. Vrijedi doći svake večeri u park Zrinjevac, samo da nas posluži vrijeme – zaključio je Bunoza,pišu Vijesti

Organizatori su istakli kako će prva adventska svijeća biti upaljena u subotu, 28. novembra, u 19 sati ispred ukrašenog Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače. Tom prilikom nastupit će hor Srednje muzičke škole Ivana pl. Zajca, uz muzičku pratnju Hrvatske glazbe Mostar.

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