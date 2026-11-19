Izricanje presude u ponovljenom postupku protiv Save Marinkovića i Aleksandra Macana, optuženih za ubistvo sarajevskih policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, zakazano je za utorak, 24. novembra, u 9 sati u Kantonalnom sudu u Sarajevu, potvrđeno je Feni iz tog suda.Ponovljeni postupak vođen je nakon što je Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo prvostepenu presudu od 27. decembra 2024. godine, kojom je Marinković bio osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od 45 godina, a Macan na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

Vrhovni sud FBiH je 22. decembra 2025. godine, djelimično uvažavajući žalbe branilaca optuženih, ukinuo presudu i predmet vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu na ponovno suđenje.

Šehović i Vujinović ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Prema optužnici, na policajce, koji su se nalazili u službenom automobilu, ispaljeno je najmanje 20 hitaca nakon što su zatekli počinioce u krađi vozila u Geteovoj ulici,pišu Vijesti

Šehović je preminuo na mjestu događaja, dok je Vujinović podlegao povredama nekoliko sati kasnije.

Optužnica u tom predmetu potvrđena je u decembru 2022. godine.

Prvobitnom optužnicom bio je obuhvaćen i Marko Trifković, koji je nakon sporazuma s Tužilaštvom o priznanju krivnje pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina. On nije obuhvaćen ponovljenim postupkom protiv Marinkovića i Macana, koji je počeo u martu 2026. godine.

Facebook komentari