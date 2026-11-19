Osim orkanskih udara vjetra, najavljena je i kiša.

“Danas između 16:00 i 21:00 našu zemlju pogodit će jak do olujan, lokalno orkanski vjetar premještsnjem duboke ciklone sjevernije od naših krajeva. Naročit oprez za sjever i sjeveroistok Bosne gdje se večeras prognoziraju udari vjetra između 60 i 90 km/h. Takav vjetar može prouzrokovati lokalno oštećenja.

Slične jačine i u brdsko-planinskim područjima ostatka zemlje dok se nešto slabiji ali idalje pojačan vjetar očekuje po kotlinama srednje i istočne Bosne te nizinama Hercegovine.

Ujedno današnji dan donosi i nove padavine, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne obilne uz prognozirane količine 15 do 40 l/m2. U brdsko-planinskim zonama sjeverno od Mostara i do 90 l/m2. U ostatku zemlje bez većih količina padavina danas, lokalno kiša”, poručili su iz BH Meteo,pišu Vijesti

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