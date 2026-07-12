Nakon prijetnje Pita Hegseta uslijedio žestok odgovor Irana: Raketama gađani američki ciljevi

Situacija na Bliskom istoku dodatno se zaoštrila nakon što je Iran odgovorio na američke zračne udare serijom raketnih napada. Prema navodima lokalnih medija, ispaljeno je oko 12 balističkih projektila prema američkim vojnim ciljevima u regiji.

Sirene za zračnu opasnost i hitna upozorenja oglasila su se širom Bliskog istoka. Uzbuna je proglašena u zračnoj bazi Muvafak Salti (Muwaffaq Salti) u Jordanu, sirene su se oglasile na više lokacija u Bahreinu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar izdali upozorenja zbog mogućnosti novih raketnih napada.

Američki udari prethodili iranskom odgovoru

Iranski kontranapad uslijedio je nakon treće runde američkih zračnih udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Snažne eksplozije prijavljene su u Bušeru (Bushehr) i Asalujehu (Asaluyeh), a visoki američki zvaničnik potvrdio je da američke snage gađaju vojne objekte u području Hormuškog moreuza.

Na meti su se našli radari za zračno osmatranje, pomorski radarski sistemi, skladišta naoružanja, položaji za lansiranje balističkih raketa i dronova, kao i sistemi protivzračne odbrane.

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) prije iranskog odgovora poručio je:

– Iran je napravio loš izbor. Sada plaćaju cijenu – poručio je.

Povod za novu eskalaciju

Američka centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su udari izvedeni kao odgovor na napad pripadnika Islamske revolucionarne garde (IRGC) na kontejnerski brod M/V GFS Galaxy, koji plovi pod zastavom Kipra, tokom prolaska kroz Hormuški moreuz,pišu Avaz

Prema dostupnim informacijama, jedan član civilne posade vodi se kao nestao, dok je brod pretrpio velika oštećenja usljed požara na palubi i u mašinskom prostoru, zbog čega nije mogao nastaviti plovidbu.

Iz Vašingtona (Washingtona) je poručeno da je Teheranu pružena još jedna prilika da poštuje međunarodno pravo koje garantuje slobodu plovidbe, ali da je, kako navode američki zvaničnici, Iran to odbio, što je dovelo do nove velike vojne operacije po naređenju vrhovnog komandanta SAD-a.

Najnoviji iranski raketni napadi dodatno su povećali strahovanja da bi sukob mogao prerasti u otvoreni regionalni rat.

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