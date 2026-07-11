Sinner “pomeo” Đokovića sa 3:0 za plasman u finale Wimbledona

Prvi set odlučio je jedan break. Obojica su igrali zaista odlično, Sinner je međutim greške sveo na minimum, a u prvom setu je presudio deveti gem kada Italijan koristi drugu break loptu i zatim sigurno servira za 6:4.Novak u drugom setu nije imao priliku da se vrati u meč. Servis najboljeg igrača svijeta izgledao je perfektno, greške skoro da nije pravio i protiv ovakvog Sinnera se ne može igrati.

Nole je spasio dvije break lopte u petom gemu drugog seta, ali već na svoj naredni servis gubi gem i tu je priča u drugom setu završena. Ponovo je 6:4 za Sinnera.

Sinner treći set otvara novim oduzetim servisom. Već je tada jasno bilo da je povratak nemoguća misija, a kako je Italijan bio dominantan dovoljno govori činjenica da je Đoković tek u trećem setu, nakon gotovo dva sata igre, imao svoju prvu break loptu, koju nije iskoristio.

Do kraja Sinner lagano završava posao. Uzeo je treći set sa 6:4 i odlazi u finale, gdje brani titulu iz prošle godine,pišu Vijesti

U finalu će Jannik Sinner igrati protiv Alexa Zvereva koji je s 3:0 (7:6, 6:2, 6:4) pobijedio apsolutnu senzaciju Arthura Feryja.

Wimbledon, polufinale:

Sinner – Đoković 3:0 (6:4, 6:4, 6:4)

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