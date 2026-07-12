Užas u Beogradu: Djevojka izbodena u parku

Kako Telegraf nezvanično saznaje, djevojka je ubodena u vrat i stomak, a hitno je prebačena na reanimaciju u Urgentni centar.
Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao djevojku,pišu Nezavisne
Djevojka (20) izbodena je sinoć nešto poslije 21 u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu.
Kako Telegraf nezvanično saznaje, djevojka je ubodena u vrat i stomak, a hitno je prebačena na reanimaciju u Urgentni centar.
Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao djevojku,pišu Nezavisne