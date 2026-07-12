Region

Užas u Beogradu: Djevojka izbodena u parku

6.2K  
Objavljeno prije 36 minuta

Djevojka (20) izbodena je sinoć nešto poslije 21 u parku kod Vukovog spomenika u Beogradu.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, djevojka je ubodena u vrat i stomak, a hitno je prebačena na reanimaciju u Urgentni centar.

Policija je nakon kraće potrage uhapsila muškarca koji je napao djevojku,pišu Nezavisne


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh