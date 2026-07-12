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Desničari u Novom Sadu lijepili plakate zločinca Mladića, građani ih skidali

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Objavljeno prije 5 minuta

Na više lokacija u Novom Sadu danas su osvanuli plakati podrške osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću i to na dan godišnjice genocida u Srebrenici.

Prema pisanju srbijanskih medija, iza ove inicijative stoje pripadnici Šešeljeve Srpske radikalne stranke, a na plakatima se nalazila poruka:

“Đenerale, nek je tvojoj majci hvala” uz prepoznatljivu kapu koju je nosio.

Da ovi plakati ne dočekaju kraj dana, pobrinuli su se aktivisti Pokreta slobodnih građana (PSG) koji su organizovali akciju skidanja ovih stramotnih plakata.”Ne u naše ime”, poručili su dok su odlijepljivali plakate posvećene zlikovcu,pišu Vijesti

Podsjetimo, bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovječnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.


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