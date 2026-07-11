Đoković: Ljudi iz mog najbližeg kruga mi stvaraju pritisak

Srbijanski teniser nije osvojio Grand Slam turnir još od US Opena 2023. godine. Ove sezone stigao je do finala Australian Opena, a na Wimbledonu je zaustavljen u polufinalu, gdje je bolji bio Sinner.

Iako mnogi očekuju da upravo osvajanje 25. Grand Slam titule bude njegov glavni cilj, Đoković tvrdi da ga konstantna priča o tome sve više opterećuje.

“To nije krajnji cilj. Mnogi mi stvaraju pritisak, neki ljudi iz mog najbližeg kruga, a i mediji. I ja želim 25. naslov, ali to nije konačni cilj. Počelo me to malo živcirati. Stavimo stvari u perspektivu. Kao da ja sam sebi nisam dovoljan, kao da 24 naslova nisu dovoljna, nego mora biti 25. Kao da 400 sedmica na prvom mjestu nije dobro, nego ih mora biti 1000”, rekao je Đoković.

Dodao je da smatra kako se premalo govori o onome što je već ostvario tokom svoje karijere.

“Moramo biti zahvalni. Muka mi je od priče o tome kada će doći taj 25. naslov. Možda nikada ni ne dođe. Ne bih rekao da mi je to krajnji cilj, ali cilj jeste da se najbolje pripremim i da budem u vrhunskoj formi za Grand Slamove”, istakao je,pišu Vijesti

Đoković je priznao da je tokom karijere mogao osvojiti i više Grand Slam titula, ali da je isto tako bilo i finala koja je mogao izgubiti.

“Mogao sam osvojiti još pet Grand Slamova u mečevima koje sam imao u svojim rukama, ali isto tako sam mogao izgubiti neka finala koja sam na kraju uspio dobiti. Ne znam koliko će sve ovo trajati. Volio bih da ljudi poštuju moj izbor i da me ne opterećuju pitanjima o penziji i tom 25. naslovu, nego da jednostavno poštuju moje odluke”, poručio je Đoković.

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