Adnan Ćatić večeras završava bogatu boksersku karijeru

Legendarni bosanskohercegovački bokser Adnan Ćatić, poznatiji pod nadimkom Feliks Sturm (Felix Sturm), večeras će u Porsche Areni u Štutgartu (Stuttgart) staviti tačku na svoju bogatu karijeru. Petostruki svjetski šampion u srednjoj i supersrednjoj kategoriji ući će u ring po 56. put, a rukavice će ukrstiti sa Granitom Štajnom (Granit Stein).

Međutim, sam uvod u meč donio je neočekivanu dramu na zvaničnom mjerenju. Ćatić se na vagi pojavio sa 79,4 kilograma, što je za svega 20 grama iznad gornje granice poluteške kategorije.

Ipak, supervizor Njemačkog bokserskog saveza (BDB) Tomas Lašuk (Thomas Laschuk) pogledao mu je kroz prste i dozvolio održavanje meča u ovoj diviziji.

– Da je skinuo donji veš, težina bi bila potpuno u granicama. Zbog toga sam dao zeleno svjetlo – objasnio je Lašuk (Laschuk), dodajući da je protivnik Štajn (Stein) na vagu stao sa lakših 79,1 kilogram.

Ovakav potez izazvao je oštru internu reakciju u njemačkoj krovnoj kući boksa. Predsjednik BDB-a Tomas Pic (Thomas Pütz) javno je kritikovao odluku svog kolege, pokazavši da nema razumijevanja za kršenje pravila,piše Avaz

– Lično bih insistirao na striktnom poštovanju limita. Ovo je loša procjena službenika na terenu. Ograničenje je zakon i ono se mora poštovati bez izuzetka – poručio je Pic (Pütz).

Uprkos birokratskim trzavicama, Štutgart (Stuttgart) je večeras epicentar borilačkog svijeta. Organizatori najavljuju punu dvoranu i ogroman interes za odlazak u penziju najuspešnijeg boksera sa ovih prostora, koji je godinama slavio pobjede pod njemačkom zastavom.

Njemački mediji prenose da su dolazak potvrdile brojne poznate ličnosti, uključujući holivudskog glumca Floriana Munteanua (Florian Munteanu), kao i nekoliko fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji će pružiti podršku svom sunarodniku.

Glavni meč večeri na programu je oko 22:30 sati, a sjajna uvertira za domaće navijače biće i novi profesionalni nastup još jednog bh. borca, Elvira Šendre.

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