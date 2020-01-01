Axios: Amerikanci dali Iranu 24 sata da otvori Hormuški moreuz i prekine napade

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa postavila je Iranu rok od 24 sata da javno potvrdi kako je Hormuški moreuz otvoren za međunarodni promet i da se obaveže na prekid napada na trgovačke brodove.

Prema riječima trojice američkih zvaničnika koji su u petak razgovarali s novinarima, Vašington je ovu poruku Teheranu prenio direktno, ali i putem regionalnih posrednika.

Američka administracija tvrdi da je Iran prekršio memorandum o razumijevanju koji je prije tri sedmice potpisao sa Sjedinjenim Američkim Državama, i to ponovljenim napadima na trgovačke brodove u Hormuškom morezu i njegovoj blizini.

Ti napadi doveli su do nekoliko oružanih sukoba i dodatno ugrozili krhki dogovor između dvije zemlje. Zbog toga je Tramp ove sedmice objavio da je primirje “završeno”.

U Vašingtonu smatraju da činjenica da Iran nije ispunio jednostavnu obavezu ozbiljno dovodi u pitanje njegovu spremnost i sposobnost da provede mnogo složeniji sporazum o nuklearnom programu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči trebao bi se u subotu u Muskatu sastati s omanskim kolegom Baderom al-Busaidijem kako bi razgovarali o krizi u Hormuškom morezu.

Posljednjih sedmica, još prije potpisivanja memoranduma, Oman je podržao SAD i svoje saveznike iz Perzijskog zaljeva te otvorio južni pomorski koridor uz svoju obalu kako bi brodovi mogli nesmetano prolaziti kroz moreuz.

Prema tvrdnjama američkih zvaničnika, Iran je bio nezadovoljan tim potezom jer je oslabio njegovu pregovaračku poziciju. Navodno su iranski pregovarači američkoj strani kazali da su na brodove pucali radikalni elementi unutar režima kako bi ponovo stekli prednost u pregovorima.

Iran želi kontrolu nad plovidbom

U javnim istupima iranski pregovarači, komandanti Revolucionarne garde i drugi visoki zvaničnici poručuju da Teheran mora zadržati kontrolu nad plovidbom kroz Hormuški moreuz.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei u petak je izjavio da će Aragčijev posjet Omanu biti posvećen upravo pitanjima Hormuškog moreza i sigurnosti pomorskog saobraćaja.

. Iran je prihvatio jasnu odgovornost za uspostavljanje normalnih pravila i pomorskih usluga povezanih s plovidbom kroz Hormuški moreuz i veoma smo odlučni u ispunjavanju te odgovornosti. Prema sporazumu, o tome smo trebali sarađivati i savjetovati se s Omanom – rekao je Bagei.

“Rekli su nam da su pogriješili”

Jedan američki zvaničnik rekao je za Axios da se Iran nakon dvodnevnih sukoba početkom sedmice obratio Vašingtonu i zatražio nastavak pregovora kako bi se riješio spor.

– Rekli su nam: ‘Pogriješili smo. Napravili smo grešku. Nastavimo razgovarati’ – naveo je američki zvaničnik.

Bagei je u petak odbacio tvrdnje da je Iran tražio nove pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da je Teheran samo prihvatio zahtjev katarskih posrednika da se o toj temi razgovara.

Američki zvaničnici tvrde i da se unutar iranskog režima vodi borba oko provedbe memoranduma i nastavka pregovora s Trampovom administracijom.

– Postoje ljudi unutar njihovog sistema koji žele postići dogovor, ali mi ne možemo donositi odluke umjesto njih. Oni moraju uspostaviti kontrolu – upozorio je jedan američki zvaničnik.

Vašington traži javno priznanje

Sjedinjene Američke Države očekuju da će Iran nakon sastanka u Omanu objaviti službeno saopćenje.

– Želimo da javno kažu kako će prestati pucati na brodove i da izričito ili barem neizravno priznaju da su pogriješili. Na tome sada radimo – kazao je američki zvaničnik.

Dodao je da Vašington očekuje i objavu Irana da će svi plovni koridori u Hormuškom morezu biti otvoreni te da prolazak njima neće biti naplaćivan.

Drugi američki zvaničnik upozorio je za Axios da će, ukoliko Iran odbije to učiniti, uslijediti ozbiljne posljedice.

– Ako to sutra ne bude njihov stav, neće im biti dobar dan – upozorio je.

SAD pripremaju i druge scenarije

Sjedinjene Američke Države već su izvele dva vala napada na Iran kao odgovor na incidente u Hormuškom morezu. Situacija je u četvrtak bila mirnija nakon što je Tramp nagovijestio spremnost za povratak diplomatiji.

Američki zvaničnici tvrde da je tokom tri sedmice direktnih i indirektnih pregovora ostvaren određeni napredak prema mogućem nuklearnom sporazumu.

– Razgovaramo s ljudima koji imaju ovlasti i koji tvrde da žele postići dogovor – rekao je jedan američki zvaničnik.

Ipak, priznaju da je kriza u Hormuškom morezu otvorila ozbiljna pitanja o tome želi li Iran uopće postići nuklearni sporazum i da li bi ga, ako bude postignut, poštovao.

Jedan od zvaničnika istakao je da je Tramp američkim pregovaračima dao dovoljno prostora za pokušaj postizanja dogovora s Iranom, “ali ne previše prostora ni vremena”.

Potvrdio je da Vašington već priprema alternativne scenarije u slučaju da pregovori ne uspiju.

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