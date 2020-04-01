Treba li maslac čuvati u frižideru ili na sobnoj temperaturi? Stručnjaci otkrivaju šta je najbolji izbor

Tri profesionalna pekara za Simply Recipes objasnila su kada je frižider najbolji izbor, a kada maslac može stajati na sobnoj temperaturi.

Maslac je sastojak bez kojeg je teško zamisliti pripremu brojnih pekarskih proizvoda, a način njegovog skladištenja može utjecati na kvalitet konačnog rezultata.

Iako se često može vidjeti u posudama na kuhinjskom pultu, stručnjaci ističu da ga nije preporučljivo dugo držati izvan frižidera.

Prema riječima profesionalne pekarice Kristine Lavallee, maslac se čuva u frižideru, a na sobnu temperaturu iznosi se samo kada je to potrebno za pripremu određene vrste tijesta ili kreme. Nakon upotrebe, neiskorišteni dio vraća se u frižider.

Maslac je mliječni proizvod, ali zbog visokog udjela masti, koji iznosi najmanje 80 posto, te niskog udjela vode, manje je podložan kvarenju od većine drugih mliječnih proizvoda. Ipak, to ne znači da može neograničeno stajati na sobnoj temperaturi.

Važnu ulogu ima i vrsta maslaca. Evropski maslac sadrži više masti i manje vlage, što doprinosi njegovoj stabilnosti. Dodatnu zaštitu pruža i sol, koja djeluje kao prirodni konzervans.

Prema programu US Dairy, količina soli razlikuje se od proizvođača do proizvođača, a maslac s većim udjelom soli može se nešto sigurnije držati na sobnoj temperaturi. Ipak, preporučuje se da ne stoji na pultu duže od nekoliko dana te da bude zaštićen od direktne sunčeve svjetlosti.

Stručnjaci naglašavaju da način čuvanja maslaca ovisi i o tome za šta će se koristiti. Maslac sobne temperature potreban je za pripremu lisnatih tijesta, prozračnih krema i mekanih kolača, dok se za neka peciva i tijesta koristi hladan maslac izravno iz frižidera.

Autorica kuharica Kat Lieu navodi da maslac uvijek drži u frižideru te ga vadi samo kada je potreban jer različiti recepti zahtijevaju različitu temperaturu sastojka. Kako ističe, kolačići zahtijevaju omekšali maslac, dok su za keksiće, prikladniji hladni komadi maslaca.

Slično razmišlja i Carson Thorn, koja za pripremu peciva koristi hladan maslac iz frižidera. Ipak, jedan komad uvijek drži u poklopljenoj posudi na kuhinjskom pultu kako bi bio spreman za mazanje na tost, ali ga brzo potroši kako ne bi predugo stajao na sobnoj temperaturi.

Stručnjaci upozoravaju da maslac koji ostane nepokriven može upiti mirise iz okoline, biti izložen insektima i brže oksidirati, što utječe na njegov okus i kvalitetu. Zbog toga preporučuju da se, bez obzira na način čuvanja, maslac uvijek drži u poklopljenoj posudi.

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