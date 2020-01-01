Bitka za polufinale SP-a: Ima li Engleska lijek za Haalanda?

Šta reći o Norveškoj? Ekipi koja je nadigrala i izbacila Brazil i za koju igra jedan Erling Haaland.

Lakoća i zrelost kojom je ova reprezentacija poslala kući petorostruke prvake svijeta još se prepričava, a napadač Manchester Cityja glavna je tema na internetu.

Njegova brutalna statistika plaši engleze i njihove medije. Brojne povrede i crveni karton krojit će sustra sastav Engleza.

Quansaha neće biti zbog isključenja, a zbog povreda sigurno neće biti Hendersona i Livramenta, dok Guehi i James nisu 100 posto spremni,pišu Vijesti

Bit će ovo sudar Erlinga Haalanda i Harryja Kane, po mnogima dva najbolja napadača današnjice i očekujemo vatromet golova.

Statistika kaže da su se ove selekcije do sada srele osam puta. Englezi su slavili u tri navrata, a Norvežani u dva. Posljednji put još prije 33 godine.

Sa druge strane svi Norvežani su zdravi i spremni da “preveslaju” još jednog favorita i ispišu novu historiju svog fudbala.

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