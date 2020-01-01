Znate li šta ste u indijanskom horoskopu: Otkrijte šta znak govori o vama

Indijanski horoskop svoje je znakove pronašao u životinjskom svijetu. Jeste li vuk, dabar ili zmija? Pronađite svoj znak i otkrijte što on govori o vama.Indijanski horoskop svoje je znakove pronašao u životinjskom svijetu. Jeste li vuk, dabar ili zmija? Pronađite svoj znak i otkrijte što on govori o vama.

Vidra od 20. januara do 18. februara

Pomalo otkačenu i nekonvencionalnu vidru ponekad je teško shvatiti. Zbog toga nisu uvijek prvi izbor kada treba obaviti neki posao, ali to je velika zabluda jer vidrine metode rada obično su vrlo učinkovite.

Vidra ima neobičan način gledanja na život i krasi je briljantna mašta i inteligencija te intuitivnost i sposobnost opažanja zbog čega je vidra jako dobar prijatelj i ako imate prijatelja vidru možete biti sigurni da će vam se on posvetiti.

Unutar svoje porodice vidra je osjećajna, empatična, hrabra i iskrena. Kada je prepuštena sama sebi vidra može postati beskrupulozna, nepristojna, buntovna i izolovana.

Vuk od 19. februara do 20. marta

Dubokih emocija i strasti, vuk je najveći ljubavnik horoskopa, u fizičkom i filozofskom smislu te riječi. Vuk razumije da je ljubav sve što trebamo i u potpunosti je sposoban pružiti je.

Ipak u izreci “vuk samotnjak” ima puno istine jer vuk treba svoju slobodu, a s druge je strane vrlo nježan i suosjećajan.

U porodičnom okruženju vuk je vrlo strastven, velikodušan i pun ljubavi. Ako je prepušten sam sebi, može postati nepraktičan, neposlušan, opsesivan i osvetoljubiv.

Soko od 21. marta do 19. aprila

Rođeni vođa, sokol i u najnezgodnijoj situaciji može rasuđivati bistre glave. Sokol nikada ne gubi vrijeme i ne sjedi besposleno te odmah poduzima akcije kada je potrebno.

Zbog svoje ustrajnosti i sklonosti da preuzme inicijativu sokol je jedan od najpoželjnijih poslovnih saradnika. Sokol može djelovati uobraženo, ali s obzirom na to da je gotovo uvijek u pravu, malo arogancije može mu se oprostiti.

U okolini koja mu pruža podršku sokolova strast i unutrašnja vatra raskrile se te je uvijek suosjećajan. Kada ima loš dan, sokol može biti tašt, bezobrazan, netolerantan, nestrpljiv i previše osjetljiv.

Dabar od 20. aprila do 20. maja

Preuzmi kontrolu, napravi i savladaj – to je životni moto dabra koji će posao uvijek obaviti s maksimalnom učinkovitošću i samopouzdanjem. Ovaj vješt i lukav majstor za strategiju predstavlja silu na koju se uvijek može računati.

Razmislite prije nego se upustite u nadmudrivanje s dabrom jer njegova mentalna oštrina je poput britve. Dabar je sklon razmišljati da je jedino njegov način razmišljanja ispravan i zbog toga nerijetko upadne u nevolje.

Najčešće dabar i jeste u pravu, ali bez obzira na svoju pamet treba poraditi na taktičnosti. U ljubavi dabar je velikodušan, vjeran, osjećajan i spreman pomoći. U lošim trenucima zna biti nervozan, posesivan, arogantan i prezahtjevan.

Jelen od 21. maja do 20. juna

Muza indijanskog horoskopa, jelen je veseo, oštrouman i pun života. Odličnog smisla za humor, jelen je sposoban svakoga nasmijati, a jednako je i dobar i u vođenju razgovora jer je njegovo vokalno izražavanje besprijekorno.

Zbog toga je društvo jelena jedno od najpoželjnijih, a njegovoj okolini ne smeta ni njegova povremena samoživost i narcizam. Sve mu oprašta jer je tako inteligentan i pristupačan.

Kada voli, jelenova urođena živost i prpošna osobnost zrače još više, a svojim karakterom nadahnjuje i voljenu osobu. Kada nije najbolje raspoložen, jelen može biti sebičan, ćudljiv, nestrpljiv, lijen i dvoličan.

Djetlić od 21. juna do 21. jula

Djetlić je najbrižniji znak u indijanskom horoskopu. Zna slušati druge ljude, vrlo je empatičan i pun razumijevanja i ljudima koje voli uvijek će biti podrška.

Ljudi rođeni u znaku djetlića divni su roditelji, prijatelji i partneri, štedljivi su, skromni, snalažljivi i organizovani.

Kada voli, djetlić je predan, pun pažnje i vrlo romantičan. U lošim trenucima može se pokazati posesivnim, ljubomornim, pakosnim i ljutitim.

Losos od 22. jula do 21. avgusta

Fokusiran, intuitivan i izuzetno kreativan, losos je uvijek pun energije. Ime velike motivacijske sposobnosti pa zna pokrenuti druge na akciju, a njegova samouvjerenost i entuzijazam su zarazni.

S lososovim idejama svi će se brzo složiti, pa i onda kada se te ideje ne čine baš najpametnijima. Velikodušan, inteligentan i intuitivan, nije ni čudo zašto losos ima toliko puno prijatelja.

Losos u svemu traži svrhu i uvijek mora imati neki cilj i nije mu teško naći ljude koji će mu biti od pomoći u njegovim ličnim bitkama.

Kada voli losos je stabilan, miran, senzualan i darežljiv. Ako mu se stane na žulj može biti egoističan, vulgaran i netolerantan prema drugima.

Medvjed od 22. avgusta do 21. septembra

Pragmatičnog i metodičnog medvjeda zove se kada je potrebna mirna ruka. Zbog svoje praktičnosti i razumnosti medvjed čini odličnog poslovnog partnera.

Uvijek predstavlja glas razuma, a najbolje će umiriti često nerazuman horoskopski znak sovu. Medvjeda krasi ogromno srce i darežljivost, no isto zna biti vrlo skroman i pomalo sramežljiv.

Svog će životnog partnera obasipati ljubavlju i darežljivošću.

Zbog svoje strpljivosti i umjerenosti medvjedi su odlični učitelji i mentori. Kao nije najbolje raspoložen, medvjed može biti skeptičan, lijen, sitničav i povučen.

Gavran od 22. septembra do 22. oktobra

Gavran je rođeni zabavljač i šarmer koji uvijek zrači entuzijazmom. Druge privlači svojom energijom i uvijek ga pitaju za ideje i mišljenja.

To je zato jer je gavran istovremeno i idealist i diplomat i mnogi ga smatraju genijalcem. Kada je okružen ljubavlju, gavran je opušten, romantičan i uvijek govori mirnim tonom te u ljubavnoj vezi zna biti vrlo strpljiv i intuitivan.

Kada nije u najboljem, elementu gavran je prezahtjevan, nedosljedan, osvetoljubiv i ravnodušan prema tuđim osjećajima.

Zmija od 23. oktobra do 22. novembra

Većina šamana rođena je u znaku zmije. Riječ je o izuzetno duhovnom znaku zbog čega je zmija odličan duhovni vođa.

S obzirom na to da mnoge osobe rođene u znaku zmije imaju iscjeliteljske sposobnosti, brojni pripadnici znaka bave se medicinom.

Zbog njenog velikog interesa prema svemu neopipljivom i nematerijalnom, zmiju se često doživljava misterioznom, a ponekad i zastrašujućom.

Zmija zna biti tajanstvena i pomalo mračna, ali s druge strane i vrlo osjećajna i brižna. U vezi je strastvena, inspirativna, duhovita i voli pomagati.

Kada ne osjeća ljubav, postane potištena, agresivna i sklona velikim promjenama raspoloženja.

Sova od 23. novembra do 21. decembra

Nemirnu i sklonu čestim promjenama, sovu nije lako primiriti. Sova je poznata po tome da je uvijek u petoj brzini te svim srcem voli pustolovine.

Često zna biti samoživa te bezobzirna, nemarna i nepromišljena. Mnogi pripadnici ovog horoskopskog znaka su umjetnici, učitelji i zaposlenici konzervatorija.

Međutim, zbog svoje prilagodljivosti i svestranosti sova može pokazati izvrsnost u bilo kojem zanimanju. Kada voli, sova je osjećajna, entuzijastična i obazriva. Kada nije njen dan, zna pretjerivati, biti ogorčena i ratoborna,pišeAvaz

Guska od 22. decembra do 19. januara

Želite li da se nešto obavi, povjerite to guski. Ustrajna, uporna i ambiciozna do kraja, guska uvijek zadaje ciljeve i ne odustaje od njih.

Guska ustraje u tome da uspije pod svaku cijenu, ali ne zato da zadivi druge nego zato jer se uvijek takmiči s neprijateljem unutar same sebe. Krasi ih dominanta osobnost zbog čega su odlični poduzetnici i sportisti.

Kada je okružena ljubavlju i ima podršku ljudi koji su joj važni, guska uspije u svemu što nakani i tada je strastvena, duhovita, društvena i senzualna.

Kada je prepuštena sama sebi, guska se može ponašati opsesivno i ovisnički što joj može uveliko štetiti.

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