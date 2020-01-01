Opet taj Merino: Španija zakazala polufinalni blokbaster sa Francuskom

Vidjeli smo dva potpuno različita dijela prvog poluvremena.

Uspavanka u uvodnih 20-ak minuta, a onda potpuna eksplozija u nastavku.

Španija je povela, djelovala kao bolji tim i činilo se da je bliža drugom golu, a onda jedan bljesak Belgije i trzaj glavom De Ketelarea za izjednačenje.

Tim rezultatom se i otišlo na odmor – 1:1.

U nastavku je Španija imala više loptu u nogama i konstantno pritiskala rivala, dok je Belgija čekala šansu iz kontranapada,piše Nezavisne

Veliki peh Belgijance je zadesio u 71. minutu kada je zbog povrede teren morao da napusti Tibo Kurtoa, a na gol je stao Sene Lamens.

Kada je izgledalo da će meč otići u produžetke, uslijedio je trenutak odluke.

Kubarsi je u 88. minutu snažno šutirao sa distance, Lamens je loše intervenisao i odbio loptu pravo na nogu Mikela Merina, koji je rutinski pogodio za 2:1 i tako drugu utakmicu u nizu pokazao da je džoker sa klupe, pošto je i u susretu sa Portugalom njegov gol bio odlučujući.

Španija je ovim trijumfom zakazala pravi sudar titana u polufinalu sa ekipom Francuske koja je dan prije bila bolja od Maroka.

Polufinale je na programu 14. jula u Arlingtonu (Teksas).

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