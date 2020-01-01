Dnevni horoskop za 11. jul.

OVAN

Ili je radna nedelja završena, ili vam je ostao samo još ovaj dan da odradite. Zbog čega onda nervoza? Ako se nervirate unapred, nemate razloga, budite zadovoljni što ste izgurali jednu napornu sedmicu i posvetite se nekim životnim radostima.

BIK

Umesto da se kao svi ostali dogovarate tokom radne nedelje, vi ste izabrali subotu da jurite i sastančite. Doduše, ne može se poreći da danas možete lakše sklopiti dogovor sa poslovnim saradnikom. Možda današnji dan i nije bio loš izbor za ovako nešto.

BLIZANCI

Danas su svi izgleda nešto posvećeni poslu, pa ste se i vi prihvatili onoga što niste zbog manjka vremena završili u prethodnim danima. Sigurno je da ćete posle toga u društvu voljene osobe ili sa prijatelja, kolege dodatno začiniti ovaj lep dan.

RAK

Pravo je vreme da napravite prvi korak u jednom dogovoru, bez obzira na to da li je poslovna ili emotivna situacija u pitanju. Više ste nego inspirisani i dobro raspoloženi i ovo ćete preneti u komunikaciju sa osobom koja vam je bitna.

LAV

Ne možete da pomirite informacije koje ste dobili sa trenutnim stanjem u poslovnom segmentu. Jako vas opterećuje što i pored svog truda neke stvari niste uspeli da završite. Shvatite da trenutne okolnosti diktiraju tempo koji je za vaš ukus suviše spor.

DEVICA

Uz malo pomoći i ubeđivanja, uspeli ste da dobijete priliku da ispravite grešku koju ste napravili u prethodnim danima. Osećate olakšanje. Da napomenem, ovo može biti vezano i za poslovnu ali i za emotivnu tematiku. Ipak je sve na kraju ispalo dobro.

VAGA

Možda i imate nekog posla, ali ćete se truditi da ga prolongirate. Ako ne budete mogli da izbegnete obavezu vrlo je verovatno da ćete joj posvetiti minimum vremena. Neki ljudi vas čekaju i vi imate spremljen dogovor i plan za izlazak.

ŠKORPIJA

Vi imate plan. I to dobar plan. Ali čini mi se, ništa od vašeg plana danas. Pogotovo ako je vezan za osobu koja vam se dopada. Ljutili se ili ne, druga strana danas neće moći da vam posveti vreme. Ili će se pojaviti, ali samo na kratko.

STRELAC

Svesni ste da neke stvari morate da promenite, i u poslovnom i u emotivnom segmentu, ali vam nije jasno na koji način biste to trebali da uradite. Previše se opterećujete i pokušavate da kontrolišete nešto što trenutno nije moguće kontrolisati,piše Ona

JARAC

Danas je potrebno da budete prisutni na više strana i pitanje je kako ćete uspeti sve to da pomirite. Jednom članu porodice je neophodna vaša pomoć i najverovatnije je da ćete se tu prvo usmeriti. Posle toga slede lični planovi, verovatno dogovor sa prijateljem.

VODOLIJA

Ono što ne stignete da uradite u toku radne nedelje, morate da završavate za vikend. Neki vaši planovi o izlasku mogu biti pokvareni, ne zbog toga što vi nećete naći vremena (uvek ima vremena za zabavu) već zbog nemogućnosti druge strane.

RIBE

Ribe su u emotivnom usponu, u razmišljanju o osobi koja im je bitna i ne mogu da funkcionišu kako treba i da daju svoj maksimum. Toliko vas je ponela jedna priča da jedva čekate njen nastavak. Odlično vreme i za emocije i za strast.

Facebook komentari