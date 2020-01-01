Recept koji pretvara karfiol u delikates

Ako tražite jednostavan prilog ili laganu večeru koja se priprema za manje od pola sata, ovaj recept je odličan izbor.
Inspirisan čuvenom rimskom kombinacijom cacio e pepe, u kojoj glavnu ulogu imaju sir i crni biber, karfiol dobija potpuno novo, bogato i aromatično lice. Kremasti sloj parmezana i pekorina, uz mirisni puter s bijelim lukom, pretvara ovo skromno povrće u pravo gurmansko jelo. Poslužite ga samostalno ili kao prilog uz meso i ribu.
Tradicionalni italijanski recept cacio e pepe najpoznatiji je kao jelo od tjestenine, ali ista kombinacija sastojaka odlično pristaje i povrću.
Karfiol upija bogate ukuse putera i sireva, dok svježe mljeveni crni biber daje prepoznatljivu aromu koja ovo jelo čini posebnim.
Sastojci:
1 glavica karfiola
2 kašike rendanog parmezana
2 kašike rendanog pekorino sira
3 kašike putera
1 čen bijelog luka
3/4 kašičice krupno mljevenog crnog bibera
so po ukusu
Priprema:
Karfiol razdvojite na veće cvjetove i stavite u lonac s posoljenom ključalom vodom. Kuvajte osam do deset minuta, odnosno dok ne omekša, ali da zadrži čvrstu strukturu.
Ocijedite ga, lagano posušite kuhinjskim papirom i rasporedite na tanjir ili u posudu za serviranje. Odmah pospite rendanim parmezanom i pekorino sirom kako bi se sirevi počeli topiti na toplom karfiolu.
U manjoj tavi otopite puter zajedno s cijelim, zgnječenim čenom bijelog luka. Nakon nekoliko minuta izvadite bijeli luk, a u aromatizovani puter umiješajte krupno mljeveni crni biber.
Prelijte vrući puter preko karfiola i poslužite odmah, dok su sirevi još kremasti i rastopljeni.
Savjet za posluživanje:
Za još intenzivniji ukus možete dodati malo narendane limunove korice ili nekoliko listića svježeg peršuna. Ovo jelo odlično se slaže uz pečenu piletinu, odreske ili ribu, ali je dovoljno ukusno i kao lagani vegetarijanski obrok.