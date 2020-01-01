Recept koji pretvara karfiol u delikates

​Ako tražite jednostavan prilog ili laganu večeru koja se priprema za manje od pola sata, ovaj recept je odličan izbor.

Inspirisan čuvenom rimskom kombinacijom cacio e pepe, u kojoj glavnu ulogu imaju sir i crni biber, karfiol dobija potpuno novo, bogato i aromatično lice. Kremasti sloj parmezana i pekorina, uz mirisni puter s bijelim lukom, pretvara ovo skromno povrće u pravo gurmansko jelo. Poslužite ga samostalno ili kao prilog uz meso i ribu.

Tradicionalni italijanski recept cacio e pepe najpoznatiji je kao jelo od tjestenine, ali ista kombinacija sastojaka odlično pristaje i povrću.

Karfiol upija bogate ukuse putera i sireva, dok svježe mljeveni crni biber daje prepoznatljivu aromu koja ovo jelo čini posebnim.

Sastojci:

1 glavica karfiola

2 kašike rendanog parmezana

2 kašike rendanog pekorino sira

3 kašike putera

1 čen bijelog luka

3/4 kašičice krupno mljevenog crnog bibera

so po ukusu

Priprema:

Karfiol razdvojite na veće cvjetove i stavite u lonac s posoljenom ključalom vodom. Kuvajte osam do deset minuta, odnosno dok ne omekša, ali da zadrži čvrstu strukturu.

Ocijedite ga, lagano posušite kuhinjskim papirom i rasporedite na tanjir ili u posudu za serviranje. Odmah pospite rendanim parmezanom i pekorino sirom kako bi se sirevi počeli topiti na toplom karfiolu.

U manjoj tavi otopite puter zajedno s cijelim, zgnječenim čenom bijelog luka. Nakon nekoliko minuta izvadite bijeli luk, a u aromatizovani puter umiješajte krupno mljeveni crni biber.

Prelijte vrući puter preko karfiola i poslužite odmah, dok su sirevi još kremasti i rastopljeni.

Savjet za posluživanje:

Za još intenzivniji ukus možete dodati malo narendane limunove korice ili nekoliko listića svježeg peršuna. Ovo jelo odlično se slaže uz pečenu piletinu, odreske ili ribu, ali je dovoljno ukusno i kao lagani vegetarijanski obrok.

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