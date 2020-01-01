Influenserica poginula nakon pada s 27. sprata nebodera u Dubaiju

Brazilska influenserica Kauana Bilhar preminula je nakon pada s 27. sprata nebodera u Dubaiju, potvrdila je njena majka Darla Bilhar. Imala je 27 godina.

Njena djevojka Barbara Abrantes u tom trenutku bila s njom. Kako prenosi brazilski medij Globo, nadležni organi još nisu utvrdili da li je riječ o samoubistvu, nesretnom slučaju ili ubistvu.

Pažnju javnosti privukla je glasovna poruka koju je Barbara poslala nakon Kauanine smrti. Prema navodima istog medija, zamolila je prijatelja za pomoć, naglasivši da njeni roditelji ne smiju saznati šta se dogodilo,piše Avaz

Ožalošćena majka otputovala je u Dubai kako bi razgovarala s istražiteljima i organizovala prevoz tijela u Brazil.

– Ne postoje riječi kojima bi se mogla opisati čežnja koju si ostavila za sobom. Danas više nisi pored mene, kako sam sanjala, ali ćeš zauvijek živjeti u meni. Beskrajno te volim, djevojčice moja. Do dana kada ćemo se ponovo sresti – poručila je Darla Bilhar.

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