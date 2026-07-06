Teške povrede: UN pozvao Izrael da odmah oslobodi palestinskog ljekara

Ovo tijelo UN-a navelo je da su postupci Izraela u suprotnosti s više članova Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

“Odgovarajuće pravno rješenje bilo bi da gospodin Abu Safiya bude odmah oslobođen te da mu se omogući ostvarivo pravo na odštetu i druge oblike reparacije”, navodi se u saopćenju.

Organizacija MENA Rights Group, koja je podnijela pritužbu, saopćila je da je 52-godišnji pedijatar, koji je u trenutku hapšenja bio direktor bolnice Kamal Adwan na sjeveru Gaze, tokom pritvora više puta držan u samici, podvrgnut dugotrajnim ispitivanjima te premlaćivan pendrecima i električnim palicama.

Njegov advokat Naser Odeh, koji je prošle sedmice posjetio svog klijenta u podzemnom zatvoru Nitzan, upozorio je da je zdravstveno stanje doktora Abu Safiye izuzetno teško te da je svakodnevno izložen zlostavljanju.

“Posjećivao sam doktora Abu Safiyu nekoliko puta od njegovog pritvaranja, ali tokom posljednje posjete to više nije bila ista osoba koju sam ranije viđao”, rekao je Odeh.

“Njegovo fizičko i psihičko stanje, teške povrede vidljive na njegovom tijelu i njegovo lično svjedočenje ne ostavljaju nikakvu sumnju – njegov život je u neposrednoj opasnosti”, dodao je.

Vrhovni sud Izraela prošlog mjeseca odbio je žalbu za njegovo oslobađanje. Doktor Abu Safiya pritvoren je na osnovu izraelskog Zakona o nezakonitim borcima, koji omogućava produžavanje pritvora osumnjičenima na neodređeno vrijeme.

Izraelska vojska optužila je doktora Abu Safiyu da je član palestinske grupe Hamas, ali za te tvrdnje nije predočila dokaze. Ministarstvo zdravstva u Gazi i Hamas odbacili su te optužbe.

Radna grupa UN-a navela je i da Izrael još nije odgovorio na njihov zahtjev, upućen u julu prošle godine, da pojasni činjenične i pravne osnove za pritvaranje doktora Abu Safiye.

Istovremeno su izrazili širu zabrinutost, navodeći da ovaj slučaj, kao i više drugih koji su im dostavljeni, „može ukazivati na široko rasprostranjenu ili sistemsku praksu proizvoljnog pritvaranja u zemlji“,pišu Vijesti

Doktor Abu Safiya jedan je od najmanje 14 ljekara iz Gaze koji se u Izraelu nalaze u pritvoru bez podignute optužnice duže od godinu dana.

Prema riječima Tanye Boulakovski iz organizacije MENA Rights Group, njegov slučaj simbolizira „sistematsko djelovanje Izraela protiv palestinskih zdravstvenih radnika, što je doprinijelo urušavanju zdravstvenog sistema u Gazi“.

Radnu grupu UN-a za proizvoljno pritvaranje čini pet nezavisnih stručnjaka koji se tri puta godišnje sastaju u Ženevi. Njihova pravna tumačenja nisu pravno obavezujuća, ali se često koriste kao dokazni materijal u postupcima pred međunarodnim sudovima.

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