Pituljice gotove za 15 minuta

Kada vam se jede toplo, domaće pecivo koje je gotovo brže nego što biste naručili hranu, ove pituljice su pravi izbor.

Jednostavne su za pripremu, gotove za svega 15 minuta i idealne za doručak, večeru ili nenajavljene goste.

Njihova najveća prednost je što su spolja blago hrskave, a iznutra mekane i vazdušaste. Osim toga, nadjev možete prilagoditi svom ukusu – mogu biti slane ili slatke, mrsne ili posne.

Sastojci:

300 g brašna

200 ml jogurta (može i kefir ili kiselo mlijeko)

1 kesica praška za pecivo

prstohvat soli

50 ml ulja

150 g sira (ili džema za slatku varijantu)

1 jaje za premazivanje

susam ili lan za posipanje.

Priprema:

U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte jogurt i ulje, pa zamijesite glatko i mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

Tijesto razvucite oklagijom na pobrašnjenoj površini u oblik pravougaonika. Isijecite ga na kvadrate, stavite nadjev po želji i uvijte u male pituljice.

Ako pripremate posnu verziju, umjesto jajetom premažite ih s malo ulja ili mješavinom jedne kašike ulja, kašičice gustina i kašike vode.

Pituljice poredajte u pleh obložen papirom za pečenje, premažite razmućenim jajetom i pospite susamom ili lanom,piše Avaz

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 12 do 15 minuta, odnosno dok ne dobiju lijepu zlatnu boju, prenosi Krstarica.

Idealan recept za svaku priliku

Ove pituljice odličan su izbor kada nemate mnogo vremena, a želite da na sto iznesete svježe domaće pecivo.

Priprema je jednostavna, sastojci su dostupni u gotovo svakoj kuhinji, a rezultat su mirisne pituljice koje će nestati sa stola za svega nekoliko minuta.

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