Trump: Prekidamo kompletnu trgovinu sa Španijom…

Predsjednik SAD Donald Trump oštro je kritizirao Španiju zbog, kako je rekao, nedovoljnog doprinosa NATO-u tokom sastanka na vrhu Saveza u Turskoj.

Na konferenciji za novinare u Ankari, na kojoj je učestvovao zajedno s glavnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, Trump je poručio da je Španija “užasan partner” unutar Saveza.

“Španija ne učestvuje dovoljno. Ne plaća dovoljno. Ne želim imati ništa sa Španjolskom. Prekidamo svu trgovinu sa Španijom, uključujući i posjete”, izjavio je Trump koji je svom ministru trgovine naredio prekid trgovine s tom zemljom.

Dodao je kako sa Španijom “ne treba ni razgovarati”, nazvavši je “beznadnim i lošim partnerom”, te istaknuo da postoje i druge članice s kojima ima zamjerke, ali da posebno izdvaja upravo Španiju.

Trumpove izjave nastavak su višemjesečnog spora sa španskom vladom oko izdvajanja za obranu. Španija je jedina članica NATO-a koja se prošle godine nije obvezala da će do 2035. godine izdvajati pet posto bruto domaćeg proizvoda za obranu.

Stigao odgovor Madrida

Prema podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI), Španija je 2025. godine za obranu izdvojila 2,1 posto BDP-a, što je znatan rast u odnosu na 1,4 posto iz 2021. godine, ali i dalje manje od većine europskih članica Saveza.

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte pokušao je ublažiti Trumpove kritike, istaknuvši da je Španija ipak povećala oabrambena izdvajanja. “Uspjeli ste potaknuti Španiju da dosegne dva posto. Prošle godine napravili su velik iskorak”, rekao je Rutte, dodajući da i dalje postoje “pitanja koja treba riješiti” u vezi sa španskim doprinosom.

Na Trumpov poziv da se obustavi sva trgovina sa Španijom reagirao je i ured španskog premijera, poručivši kako Madrid njegove prijetnje smatra “uobičajenim načinom poslovanja”.

“Naša zemlja uživa izvrsne društvene, kulturne i gospodarske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nije nam namjera da se to promijeni”, stoji u službenom saopćenju španske vlade, pišu Vijesti.

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