Siner u polufinalu Vimblodna, čeka Đokovića ili Ože-Alijasima

Janik Siner, plasirao se u polufinale na Vimbldonu, pošto je danas, 7. jula, pobijedio Jan-Lenarda Štrufa rezultatom 7:5, 7:6 (4), 6:3 i sada čeka boljeg iz duela Novaka Đokovića i Feliksa Ože-Alijasima,pišu Nezavisne

Italijan je savladao Nijemca poslije velike borbe, koja je trajala više od dva časa.

Najbolji na svijetu je nije lako slomio otpor 74. igrača.

Velika neizvjesnost je bila u prvom setu, a pri rezultatu 5:5, Siner je pokazao zašto je prvi reket svijeta. Pritisnuo je servis Nijemca, iskoristio brejk šansu, a potom rutinski odservirao za 7:5.

U drugom setu gledali smo još veći dramu. Siner je rano oduzeo servis protivniku, ali se Štruf ekspresno vratio i izjednačio na 2:2. Otišlo se u taj-brejk, gdje je Italijan ponovo bio “hladan kao špricer”. Pri rezultatu 3:1 za Sinera, Nijemac je izgubio ključni poen na svoj servis, što je Janiku bilo dovoljno da sa 7:4 u “trinaestom gemu” duplira prednost u setovima.

U trećem setu, otpor Štrufa je počeo da slabi i Nijemac je imao problema sa ubačajem prvog servisa (pao na 51 odsto), što je Siner iskoristio. Ključni trenutak dogodio se kod rezultata 4:3 za Italijana, kada je Janik napravio brejk i potom bez izgubljenog poena na svoj servis završio meč sa 6:3.

Facebook komentari