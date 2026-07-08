8. jula univerzum stavlja na test ova 3 horoskopska znaka – jeste li među njima?

Energija Lilith uvijek dolazi s poukom. Izazovi koje donosi ovaj tranzit nisu besmisleni – iza svega stoji važna lekcija. Zato, kada se ovi horoskopski znakovi u srijedu budu osjećali kao da je nešto preteško za podnijeti, Lilith će im pokazati da u svemu postoji razlog i smisao.

Najvažnije je da ne odustanemo. Trebamo nastaviti dalje, znajući da će se trud na kraju isplatiti. Univerzum nas nagrađuje jačim karakterom i većim samopouzdanjem.

1. Lav

Univerzum 8. jula ozbiljno testira tvoje strpljenje, Lave. To se posebno odnosi na količinu tolerancije koju imaš prema određenim ljudima u svom životu. Osjećaš da si na samoj granici izdržljivosti.

Prije svega – to je sasvim u redu. Svi se s vremena na vrijeme iznerviramo ljudima oko sebe. U srijedu, dok je Lilith u direktnom hodu, može ti se činiti da su gotovo svi oko tebe nepodnošljivi. To će testirati tvoje strpljenje, ali će te također dovesti do važnog uvida.

Shvatit ćeš da problem zapravo nije samo u drugima, već i u tome kako ti reaguješ. Kada to prepoznaš, moći ćeš nešto promijeniti. Možda ti je jednostavno potrebno malo vremena za sebe ili da postaviš jasnije granice. Po prirodi si društvena osoba i ova osjećanja neće trajati zauvijek.

2. Škorpija

Kada ti se učini da je svega previše, možeš biti siguran da Lilith u direktnom hodu snažno utiče na tvoj dan. Gotovo svaki susret koji budeš imao u srijedu predstavljat će test tvog strpljenja i izdržljivosti.

Čini se kao da te Lilith namjerno stavlja u nezgodne situacije samo da vidi kako ćeš reagovati. Možda ćeš 8. jula imati osjećaj da ne znaš kojim putem krenuti, ali sve što se događa ima svoju svrhu.

Na kraju ćeš iz tog izazovnog dana izaći neozlijeđen, a možda se čak i nasmijati svemu što se dogodilo. Univerzum te testira, ali ćeš taj test položiti s odličnim rezultatom. To će ti dokazati da se možeš uspješno i smireno uzdići iznad svih prepreka.

3. Ribe

Jedina stvar koju nisi uradio jeste da postaviš granice, Ribe, i sada ti se to vraća kao bumerang. U srijedu, dok je Lilith u direktnom hodu, jasno ćeš vidjeti kako drugi ne poštuju tvoje granice – upravo zato što ih nikada nisi jasno postavio. To je važna životna lekcija.

Osjećat ćeš da te ljudi oko tebe stavljaju na ozbiljan test, jer ni sami ne znaju dokle mogu ići s tobom. Ipak, čini se da im nije problem da neprestano ispituju tvoje granice. Vrijeme je da postaviš jasne granice koje već odavno odgađaš.

Ovaj dan će te naučiti da drugima moraš jasno dati do znanja da “ne” zaista znači ne. U suprotnom, malo ko će poštovati tvoje želje. Dobra vijest je da ćeš iz ovog iskustva, zahvaljujući uticaju Lilith, mnogo naučiti i od sada ćeš svoje granice postavljati i braniti mnogo odlučnije. Bravo!

Napomena: Horoskop i astrološka tumačenja služe isključivo u svrhu zabave i informisanja. Predviđanja nisu naučno potvrđena i ne treba ih shvatati kao činjenice niti kao osnovu za donošenje važnih životnih odluka.

Facebook komentari