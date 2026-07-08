Zašto nije preporučljivo kupovati već narezanu lubenicu

Kako navodi Environmental Literacy Council, nakon rezanja, voće postaje osjetljivije na djelovanje mikroorganizama, brže se kvari te može izgubiti dio kvalitete i nutritivnih vrijednosti.

Cijela lubenica ima prirodnu zaštitu u obliku kore, dok se nakon rezanja meso ploda izlaže okolišu, što stvara povoljne uslove za razvoj štetnih bakterija.

Vlažna i slatka unutrašnjost lubenice pogodna je za razmnožavanje mikroorganizama poput salmonele, E. coli i listerije, posebno ako se ne zna kada je voće narezano i kako je bilo skladišteno.

Rizik od bakterijske kontaminacije

Bakterije se mogu nalaziti na kori cijele lubenice, a prilikom rezanja nož ih može prenijeti u unutrašnjost ploda. Čak ni temeljito pranje kore ne može u potpunosti ukloniti sve bakterije koje se mogu nalaziti na površini.

Nakon što je lubenica prerezana, izloženi dio ploda predstavlja idealno okruženje za njihov rast. Na sobnoj temperaturi broj bakterija može se značajno povećati u roku od nekoliko sati, dok pravilno hlađenje usporava taj proces, ali ga ne zaustavlja u potpunosti.

Osim sigurnosnog rizika, prethodno narezana lubenica može izgubiti i dio svoje nutritivne vrijednosti. Izlaganje kisiku nakon rezanja ubrzava razgradnju vitamina i antioksidansa.

Lubenica je izvor likopena te vitamina A i C, ali se količina ovih hranjivih sastojaka može smanjivati nakon rezanja, naročito ako se voće ne skladišti pravilno.

Mijenjaju se okus i tekstura

Narezana lubenica s vremenom može izgubiti karakterističnu hrskavu teksturu i postati kašasta. Okus se također može promijeniti, postati manje izražen i bljutav zbog razgradnje staničnih struktura ploda.

Ako se nepravilno skladišti ili ostane na sobnoj temperaturi, lubenica može početi fermentirati, što može dovesti do kiselog okusa i stvaranja neželjenih nusprodukata.

Kako smanjiti rizik

Ako se ipak kupuje ili priprema narezana lubenica, važno je obratiti pažnju na nekoliko stvari:

– prije rezanja cijelu lubenicu treba temeljito oprati, uključujući koru;

– koristiti čist nož i dasku za rezanje kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija;

– narezanu lubenicu što prije staviti u frižider, najbolje u zatvorenu posudu;

– temperaturu frižidera održavati na 4 stepena Celzijusa ili niže;

– narezanu lubenicu konzumirati u roku od tri do četiri dana, čak i ako je pravilno ohlađena.

Prije konzumiranja potrebno je obratiti pažnju na znakove kvarenja, poput sluzave teksture, kiselog mirisa ili promjene boje. Ako se primijete takve promjene, lubenicu je najbolje baciti.

Cijela lubenica sigurniji je izbor

Kada je moguće, preporučuje se kupovina cijele lubenice umjesto prethodno narezanih komada. Cijeli plod ima duži rok trajanja i manje je izložen bakterijskoj kontaminaciji. Prema istraživanju USDA-e, čuvanje cijele lubenice na sobnoj temperaturi može pomoći i u očuvanju antioksidansa.

Važno je obratiti pažnju i na mjesto kupovine. Pouzdaniji prodavači i trgovine češće primjenjuju odgovarajuće postupke sigurnosti hrane. Također, ne treba konzumirati narezanu lubenicu koja je duže od dva sata bila na sobnoj temperaturi ili je bila nepravilno skladištena.

Prilikom kupovine i konzumacije narezane lubenice treba se osloniti i na vlastita osjetila. Neobičan miris, sluzava površina ili promijenjen okus mogu biti znak da voće nije sigurno za jelo.

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