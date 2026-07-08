Koliko često biste trebali prati kosu: Ne postoji jednako pravilo za sve

Međutim, kada je vrijeme za pranje kose, mnogi nisu sigurni koliko često bi je trebali prati.

“Ne odgovara svima jedno pravilo. Vaš način života, nivo aktivnosti, frizura i tip kose, sve to igra ulogu. Iako vaš partner možda pere kosu gotovo svakodnevno, možda je bolje da pranje kose ne bude tako često”, kaže dermatologinja Ife J. Rodney.

Neki ljudi jednostavno peru kosu kad žele i sve im odgovara, ali u tome postoji nauka.

Perete kosu kako biste uklonili prljavštinu i nakupine s kose i vlasišta. Ako je ne perete dovoljno često, možete dobiti infekcije, perutanje i masnu kosu koja je teška ili bez sjaja”, ističe Rodney.

Koliko često treba prati kosu

Tu do izražaja dolazi vaš tip kose. Važno je da ljudi slijede vlastitu biologiju i obrate pažnju na ono što im kosa i vlasište mogu ukazivati. Dermatologinja Mona Gohara kaže da je stvar u tome što je svako drugačiji, a naša vlasišta imaju različite potrebe.

“Proizvodnja ulja u vašem vlasištu je važna. Ako vam je vlasište masno, možda biste ga trebali prati češće. Ako vam je vlasište suše, možda biste ga trebali prati rjeđe, bez obzira na tip kose”, kaže Gohara.

Budući da se proizvodnja ulja i ostaci proizvoda razlikuju od osobe do osobe, možete šamponirati svaki drugi dan, dok neko drugi može prati kosu jednom u 10 dana.

Pod pretpostavkom da vaše vlasište nema nikakvih kožnih problema, opća preporuka je pranje kose kada počnete primjećivati ​​nakupljanje masnoće, kada vas vlasište počne svrbjeti ili kada previše puta posežete za suhim šamponom. Želite li konkretne brojke? Stručnjaci ih raščlanjuju po tipu kose.

Tip 1 ili 2, tanka ravna ili valovita kosa

Dermatologinja Rodney preporučuje pranje kosu dva do tri puta sedmično onima s tankom, ravnom ili valovitom kosom. Ako ste skloni masnoj kosi, učinite još jedan korak dodavanjem pilinga za vlasište u svoju rutinu kako biste dodatno razbili nakupljanje i upravljali viškom masnoće.

Tip 3 ili 4, valovita ili kovrdžava kosa

Rodney kaže da pranje jednom sedmično može odgovarati onima s gustom ili grubom prirodno valovitom ili kovrdžavom kosom. Ako imate glavu punu prirodnih kovrdža, možda mislite da je kovrdžava kosa obično suša od drugih tipova. Međutim, to nije slučaj. Opet, to ovisi o prirodnim uljima na vašem vlasištu.

Osobe s kosom tipa 3 i tipa 4 nemaju uvijek suho vlasište. Njihovo vlasište može postati i masno. Najvažnije je koristiti prave proizvode za kovrdžavu kosu, paziti da unosite vlagu i da ne šamponirate kosu svaki dan.

Faktori koji utječu na učestalost pranja kose

Ako ste se oznojili tokom joge ili ste primijetili bijele pahuljice ili dodatnu masnoću na vlasištu, to su primjeri koji mogu odrediti koliko često trebate prati kosu.

Znoj i masnoća od vježbanja mogu se nakupljati na vašem vlasištu i mogu vas natjerati da perete kosu češće nego što je to uobičajeno, i to je uredu, sve dok je ne perete svakodnevno.

“Ako ste navikli prati kosu jednom sedmično, možda ćete je trebati prati dva ili tri puta sedmično ili prati češće jer će to spriječiti nakupljanje”, savjetuje Gohara.

Bijele ljuskice koje vidite mogu biti znak seboroičnog dermatitisa, tj. peruti, što je signal vašeg vlasišta da ćete možda morati češće prati kosu šamponom protiv peruti.

Koliko često trebate prati kosu ako ste aktivni ili se puno znojite

Teško je ne oprati kosu nakon znojnog treninga u teretani. Kada redovno vježbate, često ćete se suočavati s ovom dilemom.

“Ne želite znojno vlasište, ali svakodnevno pranje kose može uzrokovati isušivanje kose, njeno lomljenje i pucanje”, kaže Rodney.

Vaša kosa može biti sasvim uredu s dnevnim pranjem, ali ako primijetite da se isušuje, dermatologinja Rodney predlaže da jednostavno isperete znoj između dana pranja kose.

“Postoje i neki hidratantni šamponi koji neće toliko oštetiti vašu kosu, zajedno s tretmanima uljem koje možete napraviti, ali ispiranje će isprati znoj s vašeg vlasišta, bez da ga ošteti kao što to čini šampon”, navela je.

Šta se događa ako previše često perete kosu

S potencijalnim problemima se možete suočiti i ako previše često perete kosu.

“Može iritirati vlasište, a ponekad ćemo vidjeti i povećano perutanje ako previše traumatizirate vlasište”, kaže Rodney.

Također možete primijetiti da vam kosa postaje vrlo lomljiva ili previše suha. Još nešto što treba uzeti u obzir. Ako previše perete kosu, možete izazvati da vaše vlasište pokušava kompenzirati suhoću koju stvarate prekomjernim pranjem stvaranjem previše ulja, prenosi Klix.

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