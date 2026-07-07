Trump ne odustaje od Grenlanda: Trebao bi biti pod kontrolom SAD-a, ali …

Američki predsjednik Donald Trump ponovo je u utorak izjavio da želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, tvrdeći da je ta teritorija od ključne važnosti za američku sigurnost.Ipak, Trump je priznao da bi takav potez mogao narušiti odnose Washingtona sa saveznicima u NATO-u.

“To bi naštetilo mom odnosu s NATO-om“, rekao je Trump tokom bilateralnog sastanka uoči samita NATO-a u Ankari.

Govoreći o značaju Grenlanda, američki predsjednik je kazao da Danska nije dovoljno ulagala u tu teritoriju te upozorio da položaj ostrva postaje sve važniji zbog širenja utjecaja Kine i Rusije na Arktiku,pišu Vijesti

„Grenland ne pomaže Danskoj, Danska ne troši novac da zaista pomogne Grenlandu, ali on je važan dio za Sjedinjene Američke Države“, rekao je Trump.

Dodao je:

„Grenland bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske.“

Trump je ranije odbijao isključiti mogućnost vojne akcije kako bi SAD preuzele Grenland, ali je ove godine uglavnom zagovarao dugoročniji okvirni sporazum tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Ipak, zvaničnici njegove administracije i dalje ostavljaju otvorenom mogućnost odlučnijih poteza, uz obrazloženje da je Grenland od velikog značaja za nacionalnu sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja na Arktiku.

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