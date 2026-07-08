Danska premijerka: Grenland nije na prodaju

Danska premijerka Mette Frederiksen u srijedu se čvrsto usprotivila ponovnom prijedlogu američkog predsjednika Donalda Trumpa da Grenland “trebaju kontrolirati Sjedinjene Američke Države”.

Na pitanje novinara da prokomentariše Trumpove najnovije izjave prilikom dolaska na konsultacije na samit NATO-a u Ankari, Frederiksen je naglasila da ledom prekriveno ostrvo kojim upravlja Kraljevina Danska “nije na prodaju”.

– Nadamo se da će svi, uključujući i sve saveznike, poštovati pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje. A mi smo suverena država i potrebno nam je da svi poštuju naš teritorijalni integritet i naš suverenitet – dodala je.

U utorak je Trump ponovio da Grenland “treba kontrolirati Sjedinjene Američke Države, a ne Danska”, naglašavajući da je ogromna arktička teritorija okružena kineskim i ruskim brodovima.

Napominjući da je Danska prethodno usprotivila njegovom pokušaju da preuzme Grenland uprkos “svom novcu koji smo potrošili da im pomognemo s Rusijom”, ponovo je spomenuo mogućnost povlačenja svih američkih trupa stacioniranih u Evropi.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, koji je prethodno posredovao u sporu, rekao je da savez ima “dobar proces” u vezi s Danskom i Grenlandom.

U februaru su Danska i SAD započele razgovore o potencijalnom budućem sporazumu o osiguravanju sigurnosti na Arktiku kroz zajedničke akcije SAD-a i arktičkih saveznika. Osim toga, saveznici su pojačali svoje prisustvo na Grenlandu, piše Fena.

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