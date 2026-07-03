Četvero mrtvih, deset povrijeđenih u ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći…

Četiri osobe su poginule, a 10 je povrijeđeno u ruskim napadima na Ukrajinu tokom noći, saopštili su zvaničnici na Telegramu u ranim jutarnjim satima u petak.

U pograničnoj regiji Sumy, dvije žene, stariji muškarac i djevojčica mlađa od dvije godine su poginuli, a tri osobe su povrijeđene nakon što je ruski dron pogodio kuću, rekao je Oleh Hryhorov, načelnik regionalne vojne uprave.

U centralnom ukrajinskom gradu Krivoj Rih, rodnom gradu predsjednika Volodimira Zelenskog, sedam osoba je povrijeđeno nakon ruskog raketnog napada na gusto izgrađeno urbano područje, rekao je Oleksandr Vilkul, šef gradskog vijeća za odbranu.

U Kijevu će u petak biti proglašen dan žalosti nakon što je u četvrtak tamo ubijeno najmanje tridesetak ljudi u najsmrtonosnijem ruskom napadu na glavni grad Ukrajine ove godine, piše Fena.

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