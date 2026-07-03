Svaštara

Razbuktava vatromet strasti: Ovo je najjača erogena zona

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Objavljeno prije 16 minuta

Muškarci često griješe kada su u pitanju erogene zone kod žena, pa zaboravljaju da su ušne školjke i vrat mnogo veći okidač za strast od bilo čega drugog.

 Strasti u krevetu - Facebook

Zaboravite rutinu u spavaćoj sobi pravi užitak leži u detaljima koje često zanemarujemo. Intimnost nije samo cilj, već umjetnost sporog istraživanja tijela i čula.

Mnogo muškaraca fokusira se samo na očigledne erogene zone, dok zaboravljaju da su vrata, ušne školjke, dlanovi, unutrašnja strana butina pa čak i stopala mjesta gdje se kriju najjači nervni impulsi. Suptilni dodiri i pažnja prema tim zonama grade iščekivanje i intenzitet.

Nježni poljupci na potiljak, šapat pored ušne školjke, dodiri ruku i masaža stopala ne samo da oslobađaju napetost, već i produbljuju vezu.

Kada pokažeš pažnju prema cijelom tijelu, a ne samo prema “glavnom cilju”, povjerenje i strast rastu zajedno.


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