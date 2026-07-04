Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio 11. juli Danom žalosti

Kako se navodi u njegovoj odluci, Dan žalosti 4.jula proglašava se “povodom obilježavanja godišnjice stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, a 11.juli u znak sjećanja na stradanja u Srebrenici”.

Milić ističe da Vijeće ministara BiH, po svemu sudeći, ni ove godine nije postiglo konsenzus po ovom pitanju.

„S obzirom na te okolnosti, činjenicu da će na području entiteta biti proglašeni dani žalosti, za različite datume, i uvažavajući pravnu prirodu i multietnički karakter ove zajednice, nakon konsultacija s političkim partnerima, u skladu sa svojim ovlašćenjima, donio sam ovakvu odluku“ rekao je Milić,piše Vijesti

On kaže da odluka predstavlja “najdublji izraz poštovanja prema svim žrtvama proteklog rata, bez obzira kom narodu pripadaju kao i čin solidarnosti sa njihovim porodicama i sunarodnicima gdje god da žive”.

„Pozivamo sve sugrađane na dostojanstvo i pijetet prema svim žrtvama proteklog rata, ne samo ovim već i svakim drugim povodom. To nije političko, već pitanje civilizacijskog dostignuća i opšte kulture“, poručio je gradonačelnik Brčko Distrikta.

Dodaje da se „prošlost ne može promijeniti, ali uz međusobno uvažavanje, poštovanje i praštanje, onako kako to nalaže život u zajednici, možemo učiniti da posljedice rata svima budu manje teške a budućnost izvjesna i poželjna“.

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