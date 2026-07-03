Popularno sredstvo za spavanje može pomoći pri ublažavanju hronične boli

Istraživači su analizirali učinak melatonina na hronični bol, koji traje tri mjeseca ili duže, te na akutni bol nakon operacija poput ugradnje koljena i kuka, zahvata na kičmi i liječenja prijeloma. Prema rezultatima, korist je bila najizraženija kod hroničnog mišićno-koštanog bola, dok kod postoperativnog bola nije zabilježen jednako jasan učinak.

Kangchao Wu, doktorand i istraživač fizioterapije sa School of Health Sciences Univerziteta u Sydneyju, rekao je da melatonin može djelovati na dva načina.

“Melatonin može imati neka vlastita svojstva za ublažavanje bola, poput antioksidativnih i protuupalnih efekata, koji su vrlo važni tokom procesa bola”, navodi.

Dodao je i da hormon može posredno pomoći tako što poboljšava san, smanjuje anksioznost i depresiju povezanu s bolom te pomaže ljudima da ostanu aktivni tokom dana.

Wu navodi da se razlika vjerovatno objašnjava uzrocima samog bola, jer je postoperativni bol akutan, dok je hronični mišićno-koštani bol često povezan s dugotrajnim problemima poput lošeg sna, upale i pojačane osjetljivosti nervnog sistema. Istraživači zato melatonin vide kao dodatak postojećem liječenju, a ne kao zamjenu za terapiju.

Studija navodi da je melatonin kratkoročno siguran u malim dozama, odnosno kraće od tri mjeseca i u dozi manjoj od pet miligrama, pri čemu je većina ispitivanja koristila tri miligrama. Najčešće nuspojave bile su glavobolja, mučnina i dnevna pospanost, ali su se javljale približno jednako često kao i u placebo grupi.

Stručnjaci ipak savjetuju razgovor s ljekarom prije uzimanja melatonina protiv bola, posebno osobama koje već koriste druge lijekove ili imaju zdravstvena stanja poput reumatoidnog artritisa te bolesti bubrega ili jetre. Dugoročna sigurnost upotrebe i optimalna doza, navodi se, još nisu dovoljno razjašnjene.

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