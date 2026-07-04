Džeko utjehu nakon SP-a pronašao u porodici

Po povratku kući dočekale su ga kćerke Dalija i Hana, a emotivne fotografije njihovog susreta brzo su privukle pažnju javnosti.

Na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama mogu se vidjeti iskreni zagrljaji, osmijesi i emocije koje najbolje pokazuju koliko porodica znači u trenucima sportskog razočaranja.

Posebno je zanimljivo da Džekine kćerke Hana i Dalija nisu putovale u Sjedinjene Američke Države, već su vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva provele u Sarajevu.

Za razliku od njih, tokom prvenstva uz kapitena reprezentacije bili su njegovi roditelji, supruga Amra, najstarija kćerka Una i sin Dani, koji su s tribina pružali podršku njemu i reprezentaciji Bosne i Hercegovine,piše Vijesti

Na stadionu je bila prisutna i njegova sestra sa svojom porodicom. Upravo zbog toga susret s Hanom i Dalijom po povratku kući bio je još emotivniji.

Eliminacija sa Svjetskog prvenstva teško je pala svim reprezentativcima, a Džeko je još jednom pokazao koliko mu znače njegovi najbliži.

Nakon dana ispunjenih pritiskom, velikim očekivanjima i razočaranjem zbog rezultata, u porodičnom domu pronašao je mir, podršku i ljubav.

Iako je ispadanje Bosne i Hercegovine sa Svjetskog prvenstva razočaralo navijače širom zemlje, prizori iz doma Edina Džeke pokazali su da su porodica, zajedništvo i podrška ono što najviše pomaže u najtežim trenucima.

Facebook komentari