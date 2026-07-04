Da li je zdravo spavati sa uključenom klimom?

Ipak, stručnjaci upozoravaju da klima može pomoći da lakše zaspite, ali i narušiti kvalitet sna ako radi cijelu noć ili je podešena na prenisku temperaturu.

Ključ nije u tome da li je klima uključena ili ne, već kako je koristite. Nepravilno rashlađivanje prostorije može dovesti do isprekidanog sna, ukočenosti mišića, suvog grla, pa čak i većih računa za električnu energiju.

Zašto se budite usred noći kada klima radi?

Mnogi klima uređaj uveče podešavaju na 21 ili 22 stepena jer je prostorija još uvijek zagrijana. Međutim, kako tokom noći spoljna temperatura opada, klima nastavlja da hladi istim intenzitetom.

Ako prostorija postane previše hladna, organizam počinje da troši energiju kako bi održao tjelesnu temperaturu. To može dovesti do češćeg buđenja i prekidanja dubokog sna, zbog čega se ujutru možete osjećati umorno iako ste spavali dovoljan broj sati.

Stručnjaci zato preporučuju da koristite tajmer i podesite klimu da se isključi nakon sat ili dva od odlaska na spavanje.

Suv vazduh može izazvati nelagodnost

Klima uređaj isušuje vazduh, pa se kod pojedinih ljudi tokom noći mogu javiti suvo grlo, zapušen nos, svrab očiju ili iritacija disajnih puteva.

Osobe koje pate od alergija dodatno mogu osjetiti tegobe ukoliko filteri klima uređaja nisu redovno očišćeni, jer se u vazduhu mogu zadržavati prašina, polen i drugi alergeni.

Zbog toga je važno redovno održavati uređaj i povremeno provjetravati prostoriju, naročito u večernjim satima kada spoljašnja temperatura opadne.

Hladan vazduh može izazvati ukočenost mišića

Ako je mlaz hladnog vazduha usmjeren direktno ka krevetu, vratu ili leđima, tokom noći može doći do napetosti mišića i neprijatne ukočenosti.

To posebno važi za osobe koje već imaju probleme sa vratnim dijelom kičme, ramenima ili leđima. Zbog toga je preporučljivo da klima ne duva direktno prema mjestu na kojem spavate.

Klima koja radi cijelu noć povećava potrošnju struje

Osim što može uticati na kvalitet sna, klima uređaj koji radi do jutra povećava i potrošnju električne energije,pišu Vijesti

Stručnjaci navode da će korišćenje tajmera ili automatskog režima rada smanjiti potrošnju struje, ali i produžiti radni vijek samog uređaja.

Kako rashladiti spavaću sobu bez cjelonoćnog rada klime?

Kako biste tokom noći spavali prijatnije, stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih navika:

Klima uređaj tokom spavanja nije štetan sam po sebi, ali način na koji ga koristite može napraviti veliku razliku. Umjerena temperatura, pravilno održavanje uređaja i nekoliko jednostavnih navika pomoći će vam da se tokom ljetnih noći probudite odmorni, a ne promrzli, prenosi Ona.rs.

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