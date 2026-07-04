Snažna poruka Bajraktarevića: “Ovo je tek početak, volim te Bosno!”

Ekipa Sergeja Barbareza svoj je put okončala u šesnaestini finala gdje ih je izbacio tim SAD.

Amerikanci su slavili rezultatom 2:0, a golove su postigli Balogun i Tilman.edan za drugim Zmajem se oglašava nakon Mundijala, a sada je na red došao i Esmir Bajraktarević,pišu Vijesti

Fudbaler nizozemskog PSV-a je poručio:

“Ponosan sam što imam čast predstavljati svoju zemlju na najvećoj pozornici. Hvala svima na nevjerovatnoj podršci. Možemo biti ponosni na historiju koju smo ispisali, ali ovo je tek početak. Nastavit ćemo davati sve za našu ponosnu državu. Volim te Bosno”, napisao je naš Bajraktar.

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