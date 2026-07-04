Merc uvodi strožija pravila: Bolovanje će se pravdati već prvog dana, ljekari ogorčeni

Njemačka koalicijska vlada najavila je izmjene pravila prema kojima bi radnici ljekarsku potvrdu poslodavcu morali dostaviti već prvog dana bolovanja, što je izazvalo brojne političke i stručne reakcije.

Prema važećim propisima, potvrda o bolovanju potrebna je tek ukoliko je zaposlenik nesposoban za rad duže od tri dana, odnosno od četvrtog dana, iako poslodavci i sada mogu tražiti doznaku ranije.

Ukidanje potvrde putem telefona

Novim prijedlogom ukida se i mogućnost izdavanja potvrde telefonskim putem, mjera koja je uvedena tokom pandemije koronavirusa.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) poručio je da je broj dana bolovanja u toj zemlji previsok.

– Ovo je teška odluka, ali više ne možemo sebi priuštiti ovaj konkurentski nedostatak izazvan dugim periodima odsustva s posla – kazao je Merc.

Dodao je da se Njemačka vraća pravilima koja su važila prije pandemije, uz mogućnost da pojedine kompanije ugovore drugačija rješenja.

Plan su usaglasili Mercova Kršćansko-demokratska unija i koalicijski partner Socijaldemokratska partija Njemačke. Jens Špan (Jens Spahn), šef zastupničke grupe CDU-a, branio je prijedlog navodeći da Njemačka bilježi jednu od najviših stopa bolovanja u Evropskoj uniji, s prosječno oko 18 dana godišnje po zaposlenom.

Na prijedlog su oštro reagovala medicinska udruženja. Nacionalno udruženje ljekara zdravstvenog osiguranja KBV saopćilo je da je prisiljavati hiljade ljudi da dolaze u ordinacije samo zbog izdavanja formulara na granici ludila,pi[e Avaz

Istakli su da osobe koje imaju kašalj ili gastrointestinalne infekcije trebaju ostati kod kuće, umjesto da borave u pretrpanim čekaonicama,piše Avaz

Ublaženje nesuglasica

Iz SPD-a su potom pokušali ublažiti nastale nesuglasice. Vicekancelar Lars Klingbajl (Lars Klingbeil) rekao je da traži provediva rješenja, dok je ministrica rada Berbel Bas (Bärbel Bas) najavila da će biti ispitano da li obaveza dostavljanja potvrde od prvog dana uopće daje rezultate ili će izazvati dodatne poteškoće.

Najavljene izmjene dio su šireg paketa poreskih, radnih i penzijskih reformi, čiji je cilj jačanje njemačke ekonomije.

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