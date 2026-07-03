Snažan zemljotres pogodio Indoneziju: Stanovnici u panici istrčali na ulice…

Zemljotres jačine 6,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je u petak područje uz istočnu obalu Indonezije, saopćio je Američki geološki institut (USGS), a za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim ili stradalim osobama.

Potres je registrovan na dubini od 120 kilometara, oko 58 kilometara zapadno od grada Tobelo u provinciji Sjeverni Maluku, u 11.31 sati po lokalnom vremenu.

„Sjedio sam i pio kafu u jednom lokalu pored puta kada je moja stolica iznenada počela da se ljulja. Nakratko sam se uspaničio jer još nosim traumu od ranijih zemljotresa“, rekao je Umar Abbas, stanovnik grada Ternate, koji se nalazi oko 114 kilometara od epicentra, za agenciju AFP.

Indonežanska Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) saopćila je da nakon zemljotresa ne prijeti opasnost od cunamija.

Indonezija i susjedne zemlje često pogađaju zemljotresi zbog njihovog položaja na Pacifičkom „Vatrenom prstenu“, području intenzivne vulkanske i tektonske aktivnosti koje se proteže od Japana, preko jugoistočne Azije, pa sve do pacifičkog bazena, pišu Vijesti.

Facebook komentari