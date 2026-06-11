Kraj obmane potrošača: Inspektori na terenu zbog lažnih mliječnih proizvoda

Inspektori za hranu u Republici Srpskoj u narednom periodu vršiće kontrolu deklarisanja i označavanja proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti, a u cilju zaštite potrošačkih prava i informisanja potrošača o sadržaju proizvoda.

Iz Inspektorata Republike Srpske objasnili su da je Pravilnikom o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti, koji je objavljen 5. juna u Službenom glasniku Srpske propisano da na proizvodima koji ne spadaju u kategoriju mliječnih proizvoda u skladu sa postojećim propisima, nije dozvoljeno navođenje i oglašavanje navoda koji se koriste za mliječne proizvode, kao što su: sir, biljni sir, tip sira i drugo.

– Takođe, nije dozvoljeno korišćenje slikovnog prikaza proizvoda od mlijeka, kao i prezentacija proizvoda koji mogu da dovedu potrošača u zabludu da je u pitanju proizvod od mlijeka. Navedeni proizvodi prilikom stavljanja na tržište moraju biti označeni grafičkom oznakom u obliku pravougaonika oivičenog crvenim ivicama, sa tekstualnim ispisom “NIJE 100% MLIJEČNI PROIZVOD” i “SADRŽI PALMINO ULjE ILI DRUGO BILjNO ULjE” – navode iz Inspektorata.

Objasnili su da se za upakovane proizvode, grafička oznaka stavlja na glavno vidno polje proizvoda i na vidljivo mjesto neposredno uz izloženi proizvod ili uz cijenu proizvoda, a za neupakovane proizvode na vidljivo mjesto neposredno pored izloženog proizvoda ili uz cijenu.

– Subjekat u poslovanju sa hranom dužan je ove proizvode u maloprodajnim objektima izlagati odvojeno od mliječnih proizvoda, jasno razdvojeno u rashladnim vitrinama, na policama, odnosno drugim mjestima gdje su vizuelno dostupni krajnjem potrošaču – naveli su iz Inspektorata.

Pozivali su subjekte u poslovanju sa hranom koji vrše proizvodnju, preradu i promet hrane da u daljem radu usklade svoje poslovanje sa zakonskim normama i blagovremeno vrše označavanje proizvoda na propisani način.

– Primarni cilj inspekcije nije kažnjavanje, te ovim putem blagovremeno skrećemo pažnju poslovnim subjektima na zakonske novine. Kupci moraju imati tačnu i nedvosmislenu informaciju o sadržaju proizvoda koji kupuju, te je osnovni zadatak zaštita potrošača od obmane, kao i domaćih proizvođača koji proizvode izvorne mliječne proizvode od nelojalne konkurencije – dodaje se u saopštenju Inspektorata Srpske.

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