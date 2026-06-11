Od 15. juna finansijski preokret: Ova 3 znaka ulaze u period novčanog napretka

Bik, Djevica i Škorpija od 15. juna navodno ulaze u fazu u kojoj se rješavaju stari dugovi, ali i otvaraju nove poslovne prilike koje bi mogle donijeti dugoročnu finansijsku sigurnost.

Kod Bikova se očekuju vijesti o novcu koji je ranije bio neizvjestan, bilo da je riječ o zaostaloj uplati, bonusu ili povratu duga. Savjet je da se ne donose ishitrene odluke i da se pažljivo razmotre sve ponude.

Djevice bi mogle dobiti nove poslovne prilike već početkom perioda, dok Škorpije ulaze u fazu u kojoj se trud iz prethodnih mjeseci počinje konkretno isplaćivati.

Iako se naglašava potencijal za finansijski napredak, savjetuje se oprez u trošenju i planiranju kako bi se ostvarena stabilnost zadržala na duže staze.

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