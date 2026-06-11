Osim vode, i ove namirnice mogu pomoći organizmu tokom toplih dana

Tokom toplijih mjeseci posebno se preporučuje unos namirnica bogatih vodom, jer pomažu organizmu da održi optimalnu hidrataciju. Iako je voda najvažniji izvor tečnosti, voće i povrće bogato vodom može značajno doprinijeti dnevnim potrebama organizma.

Zašto je hidratacija važna tokom ljetnih mjeseci?

Stručnjaci navode da ove namirnice, osim vode, sadrže vitamine, minerale, vlakna i antioksidanse koji pozitivno djeluju na cijeli organizam.

Među voćem i namirnicama koje se izdvajaju po visokom udjelu vode nalaze se:

Krastavac

Paradajz

Lubenica

Jagode

Grejp

Dinja

Breskve

Brusnice

Ananas

Maline

Kako voće pomaže organizmu tokom vrućina?

Krastavci i paradajz sadrže i preko 90 odsto vode, dok su lubenica, jagode i grejp takođe među najbogatijim izvorima hidratacije. Ostalo voće sa liste dodatno doprinosi unosu tečnosti i važnih nutrijenata.

Redovan unos ovih namirnica može pomoći tijelu da lakše podnese visoke temperature i ostane hidrirano tokom dana, prenosi b92.

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