Hrana i piće

Osim vode, i ove namirnice mogu pomoći organizmu tokom toplih dana

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Objavljeno prije 56 minuta

Osim vode, pravilan izbor voća može pomoći tijelu da lakše podnese, visoke temperature i nadoknadi tečnost.

Tokom toplijih mjeseci posebno se preporučuje unos namirnica bogatih vodom, jer pomažu organizmu da održi optimalnu hidrataciju. Iako je voda najvažniji izvor tečnosti, voće i povrće bogato vodom može značajno doprinijeti dnevnim potrebama organizma.
Zašto je hidratacija važna tokom ljetnih mjeseci?

Stručnjaci navode da ove namirnice, osim vode, sadrže vitamine, minerale, vlakna i antioksidanse koji pozitivno djeluju na cijeli organizam.

Među voćem i namirnicama koje se izdvajaju po visokom udjelu vode nalaze se:

Krastavac
Paradajz
Lubenica
Jagode
Grejp
Dinja
Breskve
Brusnice
Ananas
Maline

Kako voće pomaže organizmu tokom vrućina?

Krastavci i paradajz sadrže i preko 90 odsto vode, dok su lubenica, jagode i grejp takođe među najbogatijim izvorima hidratacije. Ostalo voće sa liste dodatno doprinosi unosu tečnosti i važnih nutrijenata.

Redovan unos ovih namirnica može pomoći tijelu da lakše podnese visoke temperature i ostane hidrirano tokom dana, prenosi b92.


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