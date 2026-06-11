Kako prepoznati savršenu lubenicu: 7 znakova da je slatka kao med

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Žuta poljska mrlja jedan je od najboljih pokazatelja zrelosti lubenice.

Zrela lubenica treba da bude teška, mat i čvrsta na dodir.

Dubok i šupalj zvuk pri kucanju često ukazuje na sočan plod.

Iako na prvi pogled djeluje teško procijeniti kakav je plod iznutra, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da svaki put izaberete slatku, sočnu i zrelu lubenicu.

Stručnjaci savjetuju da prilikom kupovine obratite pažnju na nekoliko vizuelnih i zvučnih pokazatelja koji često otkrivaju kvalitet ploda.

1. Potražite poljsku mrlju

Poljska mrlja je svijetli dio kore na kojem je lubenica ležala na zemlji tokom sazrijevanja.

Kremasto žuta ili blago narandžasta mrlja ukazuje na zrelu i slatku lubenicu, dok bijela ili veoma svijetla mrlja može značiti da plod nije dovoljno sazrio.

Ako kupujete lubenicu direktno sa njive, pogledajte i peteljku. Suva i žućkasto-smeđa peteljka znak je zrelosti, dok zelena ukazuje da je plod vjerovatno ubran prerano.

2. Obratite pažnju na pruge

Dobra lubenica ima jasno izražene kontraste između tamnih i svijetlih pruga. Tamne pruge treba da budu intenzivno zelene, a svjetlije kremaste ili žućkaste nijanse.

3. Pokucajte po kori

Iako djeluje neobično, zvuk može mnogo otkriti.

Zrela lubenica proizvodi dubok i šupalj zvuk kada se lagano kucne po kori. Ako zvuk djeluje tup ili previše visok, plod možda nije dovoljno sazrio.

4. Provjerite mrežaste fleke

Sivkasto-smeđe linije i mrežaste šare na kori često su znak da je lubenica veoma slatka. Smatra se da te oznake nastaju na mjestima gdje je šećer izlazio na površinu tokom razvoja ploda, prenosi Telegraf.

5. Izaberite najtežu

Kada upoređujete dvije lubenice slične veličine, izaberite onu koja djeluje teže.

Veća težina obično znači da plod sadrži više vode, što je jedan od pokazatelja sočnosti.

6. Prednost dajte okruglim plodovima

Okruglaste lubenice često se smatraju slađim od izduženih. Takođe, izbjegavajte plodove sa nepravilnim ispupčenjima ili deformacijama na kori.

7. Kora treba da bude mat i čvrsta

Zrela lubenica ima mat površinu, dok sjajna kora može ukazivati na nedovoljnu zrelost.

Prije kupovine pregledajte cijeli plod i izbjegavajte lubenice sa mekanim dijelovima, pukotinama, udubljenjima ili drugim vidljivim oštećenjima.

Uz nekoliko sekundi pažljivog pregleda, šanse da kući donesete slatku i sočnu lubenicu biće mnogo veće.

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