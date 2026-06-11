Lidl ulaže milione u snižavanje cijena više od 1.000 proizvoda

Trgovački lanac Lidl najavio je višemilionsko ulaganje u snižavanje cijena, uz poruku da želi pomoći kupcima koji se i dalje suočavaju s pritiskom na kućne budžete.

Kompanija je od početka godine snizila cijene na više od 1.000 proizvoda, uključujući svakodnevne namirnice poput svježeg mesa, voća, povrća, jaja, mlijeka, hljeba i jogurta.

Konkretna sniženja na policama

Među najnovijim popustima su zreli čedar sir, čija je cijena smanjena sa 2.79 na 2.49 funti, trešnje od 200 grama koje su pojeftinile sa 2.29 na 1.39 funti, kao i pakovanje od četiri goveđa burgera koje sada košta 2.89 umjesto 3.49 funti. Lidl navodi da je cilj da se kupcima omogući bolja vrijednost za novac, posebno tokom ljetnih mjeseci kada troškovi domaćinstava često rastu.

Veća ulaganja u Lidl Plus aplikaciju

Osim sniženja u prodavnicama, kompanija je povećala ulaganja u svoju Lidl Plus aplikaciju. Uvedeni su Lidl Points i personalizovane ponude, a iz kompanije navode da je povećana potrošnja na prilagođene kupone za 60 odsto.

Poruka iz kompanije

Ričard Borns, glavni komercijalni direktor Lidla GB, rekao je da kupci i dalje osjećaju finansijski pritisak, navodi “theretailbulletin”. “Naša investicija od 250 miliona funti u snižavanje cijena više od 1.000 proizvoda osigurava kupcima još bolju vrijednost”, poručio je Borns.

Dodao je da kombinacija nižih cijena i većeg broja promocija putem aplikacije potvrđuje posvećenost Lidla da kupcima ponudi kvalitetne proizvode po što nižim cijenama.

Širenje poslovanja u Britaniji

Lidl je ranije ove godine najavio i otvaranje više od 50 novih prodavnica u roku od 12 mjeseci u okviru ulaganja od 600 miliona funti u poslovanje u Velikoj Britaniji. Taj plan bi, prema najavama kompanije, trebalo da omogući otvaranje gotovo 2.000 novih radnih mjesta širom zemlje.

Najnoviji potez pokazuje da se konkurencija među britanskim trgovcima dodatno zaoštrava, dok kupci sve pažljivije prate cijene osnovnih životnih namirnica.

Facebook komentari