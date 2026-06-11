Penzionerima stižu veće penzije: Evo koliko bi moglo biti povećanje od augusta

Prema procjenama predstavnika penzionera i nadležnog ministarstva, julsko usklađivanje trebalo bi iznositi između 5,6 i 6 posto, što znači da bi penzije mogle biti povećane već prilikom isplate u augustu.

Zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH Haso Halilović očekuje povećanje od oko 5,8 posto te ističe da bi ukupno povećanje penzija u ovoj godini moglo premašiti 17 posto.

Ipak, upozorava da ni novo povećanje neće biti dovoljno da prati rast troškova života, posebno cijena hrane, režija i prevoza.

Slične procjene iznio je i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, naglasivši da će konačan procenat biti poznat nakon objave svih statističkih podataka za prvo polugodište ove godine.

Ukoliko se procjene ostvare, prosječna samostalna penzija u Federaciji BiH mogla bi prvi put premašiti granicu od 900 KM, dok bi i minimalne penzije zabilježile novo povećanje.

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