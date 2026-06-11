Trump: Iran me molio da prestanem bombardovati; Iran: Ne, nismo!

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u razgovoru za Fox News da je direktno razgovarao s iranskim zvaničnicima nakon najnovijeg vala zračnih udara te kako su ga oni lično molili da obustavi bombardovanje Irana.

“Udari će prestati ubrzo”, izjavio je Trump, ali je odmah uputio i oštro upozorenje Teheranu da bi se napadi mogli nastaviti ako ne dođe do konačnog sporazuma.

Američki predsjednik dodao je kako je unaprijed upozorio Iran na ovu akciju, poručivši im da će njihovi položaji biti pogođeni “izuzetno snažno”.

Reakcija s iranske strane stigla je neubičajeno brzo. Iranski državni mediji odmah su prenijeli izjavu visokog zvaničnika tamošnje vlade koji je oštro demantovao bilo kakve razgovore s Bijelom kućom.

“Nismo razgovarali s Trumpom. To je lažna tvrdnja koja služi samo kao paravan za američke napade”, poručio je visoki iranski zvaničnik.

Ovaj javni verbalni sukob na relaciji Washington – Teheran događa se usred dramatične eskalacije na Bliskom istoku. Dvije strane već danima razmjenjuju žestoke raketne udare, iako je Bijela kuća do samo prije nekoliko dana uvjeravala javnost da je mirovni sporazum nadohvat ruke. Najnoviji krug otvorenog sukoba potaknut je u ponedjeljak navečer, kada je u blizini Hormuškog moreuza srušen američki helikopter Apache, pišu Vijesti.

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